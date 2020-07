Tremenda discusión entre Débora Plager y Paulo Vilouta en vivo por las cifras del coronavirus en el AMBA

Hoy comenzó un aislamiento social más duro en la zona del AMBA, debido al recrudecimiento de casos de Covid-19, la multiplicación de contagios y la preocupación que existe en cuanto a la posible saturación del sistema de salud.

En este contexto, y debatiendo sobre el tema, el periodista Paulo Vilouta se trenzó en una fuerte discusión con su compañera de programa Débora Plager en Intratables (América), por entender que la misma lo desautorizó en cuanto a un dato que había dado momentos antes.

"La verdad es que están bajísimos los números de víctimas mortales", dijo con ironía Paulo Vilouta. "Si yo veo el dato de hoy de camas de terapia intensiva está menos que ayer en proporción. Mi hipótesis es que tiene que ver con la cantidad de fallecimientos que hubo ayer", aportó el panelista Gustavo Grabia. "También pudo haber altas médicas. Gustavo, no seamos tan tremendistas", le espetó Plager.

"Pero lo averiguamos, y se despejaron muchas por fallecimientos. Lamentablemente", siguió Vilouta. "No, no, no. No digamos cualquier cosa", disparó Plager, comentario que indignó a su compañero. "¡No decimos cualquier cosa, lo averiguamos! No empecemos, Débora. Claro, porque vos sabés todo", le contestó ofuscado Vilouta, y continuó: "Perdón, acá cada uno es responsable de lo que dice. Si vos tenés otra información, da la tuya".

"Pero no podemos tirarnos los muertos", contestó Plager. "Yo no me tiro ningún muerto, Débora. Estás equivocada. Acá se dicen cosas que son insensatas. Lo hablamos ayer, que lamentablemente cuando hay un número grande de muertos se despejan las camas de terapia intensiva. Ese es un mensaje tuyo de amor y paz. Dalo en un templo, no lo des acá ", expresó Vilouta todavía con el enojo en su tono.

"Yo creo que tenemos la obligación de dar toda la información. Ayer mostramos un gráfico que me pareció muy alentador que daba cuenta que por primera vez el número de recuperados era más grande que el número de infectados ", siguió Plager mostrando una faceta más conciliadora y con la notoria inclinación a calmar las aguas. "Yo me tomé el trabajito de hacer unos llamados porque me llamó la atención, me parecía contradictorio. No descalifiquemos la información del otro", cerró Vilouta.