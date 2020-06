Empresarios con Suarez: apoyo y preocupación por Portezuelo del Viento

Las cámaras empresarias de Mendoza se reunieron en la mañana con el gobernador Rodolfo Suárez y pudieron interiorizarse sobre las razones por las cuales el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento sigue en marcha. “Hace tiempo estamos trabajando en conjunto por la economía de Mendoza”, manifestó Alberto Carleti, de la Federación Económica de Mendoza (FEM), luego del encuentro.

Los titulares de las cámaras manifestaron que entienden que todo lo realizado cumple con las normas técnicas, ambientales y jurídicas por lo tanto nada impide continuar con el cronograma establecido por el gobierno.

Carleti agregó: “En esta ocasión quisimos llevarle todo nuestro apoyo al Gobernador por la obra Portezuelo del Viento, desde el sector empresario tenemos en claro que esta es una obra de todos los mendocinos y una política de Estado. Aseguramos que ya se cumplieron todos los plazos y requisitos legales y técnicos”.

A su turno, Mauricio Badaloni, presidente Unión Industrial de Mendoza, (UIM) indicó que “ya hay prácticamente dos presidentes que han firmado esta reparación histórica de los mendocinos. Vamos a apoyar al gobernador y queremos buscar el apoyo también de los legisladores”.

“Buscamos definir acciones conducentes para que la obra no sea frenada, quedamos muy conformes con la reunión, ya que el Gobierno provincial está muy firme defendiendo los intereses de los mendocinos y los miles de puestos de trabajo que esto generará”, señaló Julio Totero, vicepresidente de Asinmet.

En tanto, Federico Pagano, del Consejo Empresario Mendocino (CEM), señaló: “El Gobierno, junto con las cámaras, tenemos pleno interés en que la presa se haga y que es un tema que tiene que seguir avanzando y eso es lo que quiere la actividad privada mendocina”.

Desde la Unión Comercial Industrial Mendoza (UCIM) comunicaron que “todo el proceso licitatorio no podría haberse iniciado si no estuviesen todas las instancias legales superadas. Es por ello que nuestra provincia ya está embarcada no solo en lo que es el proyecto en sí, sino en la convocatoria de las empresas responsables de su construcción”.

Las empresas pymes del Cluster Portezuelo continúan elaborando sus ofertas para ser presentadas a los consorcios que se presenten, y se espera que pronto empiecen los programas de fortalecimiento para las más de 300 empresas pymes registradas en el IDITS. El Cluster está en conversaciones con el consorcio local y también con otros potenciales consorcios interesados en participar de la obra. Desde el sector empresario se considera que mientras más oferentes se presenten, más se beneficiará a la provincia, al poder elegir la mejor oferta económica cuidando de la mejor manera el dinero de los mendocinos.

Finalmente, solicitaron a todos los sectores de la política con representación parlamentaria que colaboren con el Gobierno de la Provincia en sostener las condiciones para que esta obra se lleve adelante. Destacaron la iniciativa presentada por el diputado Guillermo Mosso de convocar a una Asamblea Legislativa donde este planteo pueda quedar claramente explicitado frente a toda la sociedad.