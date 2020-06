Martín Lousteau "le pegó" por igual al oficialismo y a la oposición

El senador porteño Martín Lousteau cuestionó al espacio político Juntos por el Cambio (JxC) por "el desprecio a la responsabilidad que implica tomar decisiones", al tiempo que fustigó a dirigentes del oficialismo y de la oposición que buscan "tensionar" la relación entre las fuerzas políticas.



Además, en una entrevista que publica hoy el portal Infobae, Lousteau volvió a insistir en que no se pueden tratar temas de fondo en una sesión virtual ya que si es así "se volverá a tener que hacer un nuevo acuerdo y un nuevo protocolo".



"Lo que no me gusta de Juntos por el Cambio es el desprecio de la responsabilidad que implica tomar decisiones. Sobre todo después de un gobierno que acaba de terminar", dijo Lousteau.



Agregó que "Juntos por el Cambio se extrema y dice cualquier cosa y del otro lado responden cualquier cosa", al cuestionar por igual a oposición y oficialismo en la carga de tensión.



"Si hay un momento para que dejemos de lado el Teorema de Baglini es este. Los que critican a (el jefe de Gobierno porteño Horario) Rodríguez Larreta lo hacen de manera gratuita. Me asusta de los extremos eso. Discrepo con el absolutismo de los argumentos de uno y otro lado", completó.



Sobre el ex presidente Mauricio Macri dijo que "tiene que hacer lo que sienta, y el resto tenemos que hacer lo que sentimos", y consideró que "uno de los problemas que suele tener el espacio no kirchnerista es que en lugar de ser propositivos, porque tiene una identidad es reactivo".



También se definió como "un moderado" dentro de la interna de Juntos por el Cambio, pero consideró que "a medida que el Frente de Todos se extrema, y empieza con una dinámica casi independiente del tono que elige el gobierno nacional, particularmente en el Senado, se empieza a tensionar la relación".



Por otra parte, Lousteau volvió a defender la posibilidad de definir con internas los candidatos en el espacio opositor.



"La regla básica es que para que vos estés adentro, las reglas tienen que ser iguales cuando sos mayoritario o minoritario. PASO tiene que haber siempre. Adentro, vos tenés que ganar en las PASO lo mismo que ganarías por afuera", agregó.



Sobre el sistema de sesiones virtuales que está aplicando en el Senado, Lousteau dijo: "Nosotros preferimos lo presencial".



"Pero otra vez, (eso) requiere de acuerdos. Si los funcionarios públicos están incluidos dentro de las actividades esenciales, es raro que el Congreso no lo esté", concluyó.