Fuerte cruce entre Prat-Gay y Kicillof por los números de la pandemia

El exministro de Hacienda del gobierno macrista, Alfonso Prat-Gay, polemizó nuevamente con el kirchnerismo, específicamente con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, por los datos que brindó en la conferencia de prensa del jueves.

Uno de los argumentos que esgrimió tuvo que ver con el dato que mostró Kicillof respecto al desempleo en EE.UU. por la crisis de coronavirus.

Anoche el gobernador Kicillof dijo que en EEUU se perdieron 40 millones de empleos durante la cuarentena.



Los datos oficiales publicados esta mañana muestran que la caída a Mayo fue menos de la mitad (19.6 millones) de lo que dijo el gobernador.https://t.co/PSuIIlm8h5 — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) June 5, 2020

"Anoche el gobernador Kicillof dijo que en EE.UU. se perdieron 40 millones de empleos durante la cuarentena. Los datos oficiales publicados esta mañana muestran que la caída a mayo fue menos de la mitad (19.6 millones) de lo que dijo el gobernador", planteó el Prat-Gay.

La respuesta de Kicillof no se hizo esperar y le contestó con un artículo de Todo Noticias, del Grupo Clarín. "Hola, Alfonso, ¿volviste para decir que Clarín miente?", publico en twitter de manera irónica.

Hola Alfonso, ¿volviste para decir que Clarín miente? https://t.co/p27hk5pypz — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 6, 2020

Prat-Gay no retrocedió y contestó con: “"¿Qué decís, Axel? Está bueno que admitas que mentiste, aunque le eches la culpa a Clarín". Luego, lo desafío: "Contame ahora lo de los 60.000 tests. Dale", en respuesta a los dichos del jueves donde el gobernador bonaerense informó que se habían realizado esos testeos.

No solo la oposición cuestionó esa cifra, sino que distintos medios y portales especializados trataron de engañosa esa información.

Qué decís, Axel? Está bueno que admitas que mentiste, aunque le eches la culpa a Clarín!!

Contame lo de los 60.000 tests ahora. Dale. — Alfonso Prat-Gay (@alfonsopratgay) June 6, 2020

Por su parte el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta evitó la polémica: "La verdad es que los datos que dio son de la realidad. Uno no va a enojarse con los datos, hay que administrarlos y trabajar en conjunto. No es que me sorprendió, los datos son los datos", comentó ayer.