Espionaje ilegal: quiénes integran la lista de espiados por la AFI

Periodistas, fotógrafos, camarógrafos y productores de medios de comunicación nacionales e internacionales conforman la lista de los 402 trabajadores de prensa que fueron supuestamente espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la realización de la Cumbre del G20 en Buenos Aires en 2018, según denunció la titular del organismo Cristina Caamaño.



La lista completa, a la cual tuvo acceso Télam, incluye también a varios miembros de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Poder Ciudadano y otras organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales.



El documento, ya presentado esta semana ante la justicia por la actual conducción de la AFI, habría sido elaborado sobre la base de las solicitudes de trabajadores de prensa para acreditarse al G20, aunque en dicha lista no figuran varios periodistas que cubrieron el evento para diferentes medios, incluidos para esta agencia.



En lista de periodistas supuestamente espiados ilegalmente hay 61 corresponsales de medios extranjeros: DPA (Alemania); Reuters (Gran Bretaña); Associeted Press y Bloomberg (Estados Unidos); EFE (España); AFP (Francia), ANSA (Italia); Xinhua (China); y Al Jazzera (Qatar).



Respecto a los medios gráficos, agencias de noticias y portales nacionales, fueron incluidos: Clarín; La Nación; Infobae; Perfil; Página 12; BAE; Crónica; El Cronista; Diario Popular; Ámbito Financiero; Tiempo Argentino; La Prensa; La Voz del Interior; Télam; Noticias Argentinas; El Destape; Forbes Argentina; La Política On Line; The BA Times; y revista Noticias.



También espiaron a periodistas, camarógrafos y productores de los canales de televisión de Telefé; Canal 13; Canal 9; Televisión Pública; Todo Noticias (TN); C5N; Crónica TV; Canal 26 TV; América 24; CNN en español; Canal 3 (Rosario); Grupo UNO; Canal de la Ciudad (CABA); y Canal 12 (Córdoba).



Los periodistas de radio no fueron la excepción: Radio 10; Mitre; Cadena 3; Radio Nacional; La Red; Del Plata; Continental; Rivadavia; Radio de la Ciudad; y Latina.



En la lista de la AFI de los supuestos periodistas espiados había una columna en la que especificaba el medio de comunicación al que pertenecía y otra denominada "observaciones", en la que se escribía un breve detalle de la persona como su pertenencia política, la actividad en redes sociales, si tiene participación sindical o si asistió a marchas como las de 'Ni una menos'.



Parte de los 402 trabajadores de prensa espiados tienen el casillero de "observaciones" vacío, pero otros fueron definidos como "kirchnerista" o "tiene ideas afines a Cambiemos"; "sube tuits en reclamo de la actividad de prensa"; "es miembro de ARGRA"; "pertenece a Satsaid"; "es de Sipreba"; "está a favor del aborto"; o bien "no se constata la pertenencia al medio".



Entre los nombres de periodistas más reconocidos se encuentran: Marcelo Longobardi; Cristina Pérez; Roman Lejtman; Natasha Niebeskikwiat; Martín Di Natale; Fernando Fraquelli; Jaime Rosemberg; Santiago Dapelo; Daniel Malnatti; Gabriel Sued; Federico Mayol; Diego de Nicolás; Noelia Barral Grigera; Guido Carlli Lynch; Daniel Gallo; Gastón Soulages; Liliana Calderón; Ariel Rodríguez; Emiliano Russo; Pablo Gagliano; Maia Jastreblansky; Silvia Naishtat; y Silvina Brandimarte; entre otros.



Por otra parte, entre las organizaciones espiadas se encuentran: Sociedad Rural Argentina (SRA); Poder Ciudadano; Cámara de Comercio Exterior de Córdoba; Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios; Fundación Vía Libre; Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Asociación de Profesionales por la Nueva Argentina; Acercando Naciones Asociación Civil; Federación Argentina de la Industria Molinera; y Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales y ATE.



Entre las personas de estas organizaciones se encuentran en la nómina a Juan José Grigera Naón y Raúl Andrés Roccatagliata (SRA); Pablo Secchi y María Emilia Berazategui (Poder Ciudadano); Diego Cifarelli (Federación Argentina de la Industria Molinera); Daniel Lovera y Rubén Cortina (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios); e Illescas Nelson (Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales); entre otros.



También habrían espiado a miembros de las organizaciones: Institute for International Law and Justice; Propery Aipi; Business for E-Trade Development; Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio - UNTREF; Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales; Grupo de Países Productores del Sur; International Istitute for Sustainable Development; Consumers International; Instituto Argentino de Estudios Aduaneros; Sociedad de Economía Critica; Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos; Fundación Saber Como; Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales; GSM Association; y Fundación Grupo Efecto Positivo.