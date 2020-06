Polémica por los dichos de Zaffaroni comparando a los medios con Hitler

Una vez más el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni ha quedado envuelto en una polémica. En declaraciones en El Destape Radio, el exmagistrado aseguró que "los medios cumplen la función de un partido único, canalizan opinión pública y en consecuencia son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler". Este viernes el Foro de Periodismo Argentino salió a refutar las declaraciones de Zaffaroni.

Fopea rechaza los dichos de Eugenio Zaffaroni, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de que "los medios de comunicación son un partido único, con el equivalente al partido de Hitler".

#FopeaLibertaddeExpresión

FOPEA rechaza las expresiones agraviantes del exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni sobre los medios de comunicación. pic.twitter.com/4WMR26ptw7 — FOPEA (@FOPEA) June 5, 2020

El comunicado de Fopea tiene como título "Libertad de expresión". Desde el foro sostienen que las afirmaciones de Zaffaroni "no solo agravian valores fundamentales en una sociedad democrática, como la libertad de expresión (de la que los medios son garantes), sino que además resultan ofensivos y humillantes para millones de personas que sufrieron uno de los hechos más aberrantes de la historia de la humanidad".

La desafortunada comparación hecha por Zaffaroni tuvo lugar en el marco de una entrevista radial en la que pidió este jueves que se investiguen “los delitos económicos” supuestamente cometido durante el Gobierno de Mauricio Macri “La fuga nos condena al subdesarrollo que causa muertes de a miles, es un genocidio por goteo. Esto es un macro delito, no salieron por la puerta, se fugaron y eso lo facilitó el anterior régimen”, expresó. "Lo que pasó acá no fue una fuga, no se evadió nada, acá directamente hubo salida de dólares, eso es una macro administración fraudulenta. Y sabemos quién está detrás de todo eso”, adhirió el integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Finalmente Zaffaroni pidió que se tomen medidas y planteó la pluralización de los medios a través de una ley. “Será cuestión de discutirlo y adaptar nuestra comunicación a las condiciones de una democracia plural para encontrar la solución”, concluyó.