Longobardi: “Axel Kicillof presentó una cuarentena eterna al fijar un estándar inalcanzable”

Marcelo Longobardi, periodista y conductor, cuestionó este viernes al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por "fijar un estándar inalcanzable" de 21 días sin contagios para relajar las medidas de aislamiento en la Provincia de Buenos Aires y habló de una "cuarentena ​eterna".

"Mucha gente me ha dicho: 'Longobardi, qué enojado que estás'. Yo no estoy enojado, estoy muy preocupado por el destino de la Argentina y por el estado de cosas", comenzó su editorial en el programa Cada Mañana de radio Mitre. "El dilema de las cuarentenas es un dilema que enfrenta el mundo desde hace unos cuantos meses", indicó.

"El caso más elocuente lo han exhibido tanto Noruega como Suecia. Los suecos se han arrepentido de no haberla aplicado y los noruegos de haberla aplicado, aún siendo una cuarentena bastante laxa. Hay innumerable cantidad de ejemplos respecto de la situación en distintos países", planteó.

Y detalló con más ejemplos: "Uruguay no la aplicó y tuvo un gran éxito. Perú hizo una gran cuarentena y fue un desastre. En Estados Unidos no hubo ni cuarentena ni no cuarentena, fue un desastre. En el caso europeo la cuarentena llegó muy arriba de la pandemia".

En el caso argentino, puntualizó, "no sabemos si la cuarentena funcionó mucho, poco o nada, porque los factores que intervienen en la expansión de la pandemia son múltiples".

"Ayer (jueves) el Gobierno decía que 'en el 85 por ciento del país hemos levantado la cuarentena'. No, señor, es el 85 por ciento desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista económico y demográfico es menos de 50 por ciento", cuestionó.

Siguió, en esa línea: "En materia científica hay un debate muy abierto respecto de la cuarentena. Estamos hablando de la Universidad de Stanford o el Imperial College, no de cualquier idiota. El presidente (Alberto) Fernández presentó un argumento que me llamó la atención. Al argumentar la extensión de la cuarentena hasta el día 28, el Presidente dijo: 'Los científicos me han recomendado que era mejor fijar una regla a largo plazo para terminar con la ansiedad que ocurre cada 15 días y que todos entendamos que ahora tenemos una lógica para asumir lo que se viene'".

"Hay una pequeña equivocación en los científicos. La ansiedad no ocurre cada quince días, ocurre todo el tiempo. Se representa cada quince días como consecuencia de que el trío del presidente, el jefe del gobierno y el gobernador presentan eventualmente un anuncio, si es que lo de ayer (jueves) se puede llamar así", disparó.

"No estoy planteando una apertura de la cuarentena irrestricta, ni de cerca, no soy tan binario. Soy bastante centrado. Pero hay aspectos que están divorciados del sentido común, particularmente estos argumentos del estilo 'los científicos me recomendaron que anuncien la cuarentena de un mes para bajar la ansiedad'", siguió.

Luego le pegó a Kicillof: "El gobernador inauguró una especie de estándar que no alcanzó ni siquiera China. ¿Qué es el estándar de los 21 días? Acá está la clave. Entre la definición de los científicos respecto de bajar la ansiedad de la gente y prolongar la cuarentena por 30 días y este dato de que hacen falta 21 días sin ningún caso para 'prácticamente volver'. Este objetivo es inalcanzable".

"Hay un poco de miedo, hay un poco de fundamentalismo y hay un poco de política. Lo que Kicillof presentó es una cuarentena eterna, porque el estándar que él fijó es inalcanzable. No hay ninguna forma que en ningún país del mundo que no tenga ningún caso durante 21 días de acá a dentro de dos años o un año", sumó. Y cerró: "Le decía esta mañana a un amigo en privado que 'me parece que esta gente perdió el rumbo'. Mi amigo me decía: 'No, a mí me parece que lo encontró'". Fuente: Clarín