Ley de Alquileres: Fernández Sagasti aseguró que saldrá la semana que viene

La vicepresidenta del bloque de senadores del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, aseguró hoy que el proyecto de Ley de Alquileres será convertido en ley la semana próxima por mayoría simple, luego de que ayer no se tratara por el rechazo de la oposición a dar quórum.



"Se insistirá con el tratamiento de la Ley de Alquileres y de educación a distancia, no se necesita los dos tercios para la semana próxima y hay mayoría simple, así que le podremos dar respuesta a tanta gente que está esperando", dijo la senadora a radio La Red.



La legisladora cuestionó al interbloque de Juntos por el Cambio por haberse desconectado ayer de la sesión virtual en protesta por la decisión del oficialismo de incluir temas no vinculados a la pandemia.



"Es inentendible y se equivocaron; decidieron pensar en sus propios intereses y trabar la sesión, castigando a más de nueve millones de argentinos que estaban esperando la Ley de Alquileres", agregó.

Muchos argentinos y argentinas estaban esperando que hoy el Congreso sancione la #LeyDeAlquileres para alivianar la problemática de vivienda en nuestro país.



Es un papelón que la oposición obstruya el tratamiento de leyes tan importantes, sobre todo en este momento tan delicado. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 4, 2020

En ese contexto, explicó Fernández Sagasti, tampoco se pudo avanzar con el pliego de la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, que requiere dos tercios de los votos.



"El pliego ya está en el Senado y se buscan los consensos para que se ratifique, pero no veo que en lo inmediato se pueda avanzar", consideró.