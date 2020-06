En MDZ Radio: Mendoza y pandemia, según Ginés González García

En exclusiva para MDZ Radio, el ministro de Salud, Ginés González García charló con "No tan millennials". En un diálogo distendido y sin prisa, respondió sobre todos los temas importantes. El costo político de ser funcionario durante la pandemia, la relación Mendoza-Nación, Chile, cuándo llegará el pico de contagios, dengue y mucho más.

La conversación pasó por todos los temas, sin chicanas, con un Ginés hoy goza de una evidente tranquilidad debido al "control" del virus en gran parte del país. Sin embargo, cuando se le preguntó por datos, números, estadísticas, reconoció no tenerlos "frescos".

"Estamos trabajando en hacer un refuerzo en Uspallata, en el caso que si hubiera un positivo ni siquiera tuviera que llegar a Mendoza".

Escuchá la entrevista completa dando play:

Repasá los 6 puntos más importantes de la entrevista:

Mendoza - Nación:

"Me gustaría poder viajar como se hacía antes. Por ahora vamos a mantener los recursos centralizados en Nación. Sino era una locura, un fenómeno de inequidad absoluta. Lo público, que era quien tenia menos unidades de cuidados intensivos, y que garantiza la igualdad para todos en la atención, se quedaba desposeído. Por eso, reforzamos la capacidad productiva, se aumentó la capacidad de respiradores e insumos, y se garantizó que llegue lo necesario a cada provincia. Lo cierto es que había capacidad ociosa de las camas y aún la hay".

Chile y el riesgo para Argentina:

"Me duele mucho lo que está pasando en Chile. Estamos en contacto permanentemente. El otro día que estuve internado hasta el presidente se comunicó conmigo. Hoy nosotros tenemos cerradas las fronteras, así que no hay ningún tipo de riesgo específico. Además es una frontera que a diferencia de la frontera que tenemos con Brasil, está la cordillera que actúa de división natural y hace que el tránsito esté canalizado por el paso oficial".

El pico:

"El pico va a depender de nosotros, como nos cuidemos nosotros a partir de ahora. Estamos hablando de biología, no sabemos casi nada del virus. Acá se le quemaron los libros a todo el mundo".

El costo político de la pandemia:

"No me preocupo por eso. Siempre trabajé con la verdad. Me sacaron de contexto respecto a las declaraciones de enero sobre el coronavirus. El 23 de enero, compré reactivos, cuando todavía era una cosa remota y lejana. En febrero, pleno carnaval, empezamos con el control de los viajeros. De ahí en más tomamos medidas mucho más rápidas y completas que cualquier otro país. Tomamos la delantera de la prevención".

Dengue vs Covid-19:

"Nunca generé esa dicotomía. En enero dije que estaba en ese momento más preocupado por el Dengue que por el Covid-19. El Dengue sigue siendo un tema serio y no se fue ni con el frío. Estamos buscando fuertemente una vacuna para el dengue, junto a Brasil. Es una endemia en toda América del sur".

La mortalidad general es mucho menor este año. Disminuyeron los accidentes de tránsito, disminuyeron las muertes post-quirúrgicas (hay menos cirugías), en esta época suele haber gran cantidad de muertes por influenza y han disminuido. Todo esto gracias al aislamiento y al cuidado.

El accionar de los países vecinos:

"Yo creo que se equivocaron y que no lo hicieron a propósito. Acá hay dos receta, la pandemia es universal. La diferencia en las consecuencias de la pandemia es la actitud del Estado. Si el Estado se metió a trabajar y a proteger a los desprotegidos, convenciendo con medidas colectivas sin usar coerción tenemos un resultado. Cuando otros creyeron que mantener la actividad económica era más importante, la pandemia al final también les destrozó la economía. No me gusta hacer comparaciones".

Si te gustó la nota, reviví el resto de la entrevista haciendo click aquí.