Alberto Fernández en alerta: "El pico puede ser mayor"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "no" está “seguro de si tocamos el pico" de contagios por coronavirus, o "si el pico puede ser mayor", pero consideró que actualmente el país está en el "peor momento" desde que empezó la pandemia. “Sí. El crecimiento de los casos ha ocurrido, principalmente en el AMBA, pero no estoy seguro de que hayamos tocado el pico o el pico puede ser mayor porque eso depende mucho de nosotros como ciudadanos”, expresó Fernández en declaraciones a El Trece TV. Actualmente los contagios están en alrededor de 900 por día, y dijo que el hecho de que no sigan creciendo "depende de la actitud de cada uno de nosotros".

"Gracias a que hicimos la cuarentena evitamos un sinfín de contagios, y evitamos la circulación comunitaria del virus en el 85 por ciento del país", recalcó. Tras anunciar ayer la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio con diferenciación por región del país, Fernández reiteró que desde el Gobierno están “evaluando la vuelta de las escuelas rurales en el interior”.



"La cuarentena nos permitió que no ocurra lo que pasó en otros países donde debían decidir a quién atendían y a quién no", graficó. Asimismo, defendió el establecimiento temprano de la cuarentena en el país, que rige desde el 20 de marzo: "De ningún modo, nos adelantamos a poner la cuarentena. Si no lo hubiéramos hecho, no se podrían haber equipado los hospitales", dijo.



En ese sentido, Fernández remarcó que, actualmente, en la Argentina "todos tienen condiciones de ser atendidos" y aseveró que el país cuenta con la cantidad de respiradores necesarios "para atender el mayor pico de la pandemia".



“Cuando escucho decir que me enamoré de la cuarentena, la verdad es que me asombro. Lo último que yo hubiera soñado para mi presidencia es afrontar esta pandemia”, agregó.



“Lamentablemente, en la zona de mayor concentración urbana -AMBA- está pasando lo que dijimos que iba a pasar, ya que el virus tiene mayor posibilidad de contagiar. La curva de aceleración en el AMBA es muy grande”, advirtió.



Sobre la posibilidad de que haya una saturación del sistema sanitario en el AMBA, el mandatario opinó: “Estoy seguro de que si se mantiene en este ritmo -de contagio- todos van a tener una atención adecuada, absolutamente todos. No tengo ese temor, si seguimos así, pero si uno se descuida es un gran dolor de cabeza como lo que pasó en Necochea -en el babyshower-”.



Respecto a la situación económica del país producto de la pandemia, Alberto Fernández resaltó, en primer lugar, que “los países que no hicieron cuarentena tuvieron resultados económicos iguales o peores”.



Además, señaló que “lo que le pasa a la Argentina es la pandemia y no la cuarentena. Lo que está en crisis es la economía mundial por la pandemia”, aclaró.



Durante la entrevista en el programa de Marcelo Bonelli, el Presidente sostuvo que “hay que entender que el riesgo no está solo en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires, sino que está muy diseminado”.



Por eso, Alberto Fernández pidió “ser muy cuidadoso y estar muy atentos” y manifestó que trata de “acompañar al jefe de Gobierno porteño -Horacio Rodríguez Larreta- en sus decisiones de ser muy estricto porque en verdad el riesgo existe y lo que nosotros queremos es que la gente no se enferme”.