Pese a los aplausos, nunca llegó el bono de $5.000 para médicos

En diálogo con MDZ Radio el secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho, confirmó que los trabajadores de la salud aún no reciben el bono de $5000 que había anunciado el gobierno nacional por su esfuerzo para combatir la pandemia. "Aún no ha pasado nada", aseguró.

Desde ATE señalaron que le han pedido al gobierno provincial el listado que tenían que enviar a la Casa Rosada para que se hiciera el pago a los trabajadores. "La provincia tenía que mandar al Estado una lista con los trabajadores para que se liberara el bono a los y se les liquidará en sus cajas de ahorro. Le hemos pedido al gobierno esa lista para ver a quiénes incluyó", dijo en el programa Sonría lo estamos filmando.

En este sentido, remarcó que el gobierno de Alberto Fernández tiene tiempo hasta el 6 de junio para hacer el primer depósito pero que hasta el momento no se ha acreditado la primera de los cuatro pagos de $5.000 que se comprometió a desembolsar.

Por otra parte, Macho volvió a exigir la apertura de paritarias. Con ese objetivo, este jueves se manifestaron en la Legislatura para hacer oír el reclamo y lograr que el Gobierno de Rodolfo Suarez los vuelva a convocar a la mesa de negociación. "Pedimos reapertura de paritarias ya que tuvimos una sola audiencia y en la segunda se levantaron por la pandemia. Entendimos que iban a llamar a paritar online pero no se llamó", dijo Macho y sostuvo que en lo que va del gobierno de Suarez ha hablado sólo una vez con el ministro de Gobierno y no conoce a la ministra de Salud. "No atienden el teléfono y no nos reciben. Por eso nos expresamos en la calle. Es un gobierno cerrado", criticó.

Por su parte, el subsecretario de Gestión Pública Ignacio Barbeira afirmó que "cuando surge el problema de la pandemia la negociación quedó suspendida a la espera que se pueda reabrir" pero al no estar garantizados los ingresos de la provincia es imposible sentarse a discutir. "Ante la inseguridad de los ingresos que marcan lo que se puede gastar, no hay mucho para negociar", dijo Barbeira en MDZ Radio.