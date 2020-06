El SUTE reclamó la apertura "urgente" de paritarias

Integrantes del SUTE llegados desde distintos puntos de la provincia realizaron hoy una jornada de lucha frente a la Legislatura para exigir que se abran las paritarias de forma inmediata.

El planteo se realizó junto a gremios del Frente de Unidad Estatal, respetando las medidas sanitarias que impone la pandemia del Covid-19.

En el reclamo se anunciaron asambleas virtuales en las escuelas para toda la semana que viene, retención de tareas y acciones en la calle para que el gobierno acceda "urgente" a la negociación en paritarias.

En el contexto de la protesta de hoy, el sindicato presentó una nota pidiendo una audiencia a la Comisión de Derechos y Garantías; acción que se suma al amparo presentado hace unos días ante la Justicia para que obligue al gobierno provincial a convocar a paritarias.

El escenario, según Henríquez

“No es que no entendamos la situación por la pandemia. Es el gobierno el que no entiende la situación en la que nos encontramos miles de trabajadores y trabajadoras. No puede ser que la variable del ajuste sea siempre los trabajadores”, dijo Sebastián Henríquez, titular del gremio docente.

“Tenemos a miles de trabajadores y trabajadoras bajo la línea de pobreza o sin trabajo. El sector de celadoras y celadores es el más golpeado. Necesitamos discutir urgente las condiciones laborales en el marco de la pandemia porque no se ha hecho. Y el ámbito para hacerlo es el de la paritaria", agregó el dirigente.

“Por otro lado tenemos a las y los docentes sobrecargados de tareas y pagando con recursos propios la conectividad. Se trabaja en todos los horarios con una carga burocrática extra que obliga a llenar informes y controles que la DGE pide sólo para controlar y justificar asistencias".

Acerca de la educación virtual, Henríquez pidió “que el gobierno deje de vender ilusiones. La educación virtual no es apretar un botón en la computadora y tener una clase. No es tampoco una modalidad, es una herramienta más. La escuela presencial es irremplazable y las herramientas tecnológicas sólo son recursos que no todos tienen y que ayudan para llevar adelante una educación de emergencia. A miles de estudiantes se les complica tener conectividad y esto profundiza la desigualdad".

Otro punto que forma parte de los reclamos del gremio son las suplencias. El SUTE sigue exigiendo que “llamen a suplencias y que se den todas las suplencias disponibles. Tenemos cientos de compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo”.