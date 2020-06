Lanata le volvió pegar a Tinelli: ahora sumó a Parrilli

Jorge Lanata volvió a referirse a las escuchas que publicó ayer entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona en su programa radial Lanata sin Filtro que se emite por Radio Mitre. El periodista redobló sus críticas contra el empresario y conductor de TV y también apuntó contra el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli.

“Me voy a ganar otro montón de enemigos más, pero prefiero decirlo. Chicos, soy periodista. Y si lo que yo difundí perjudica a tal persona o favorece a tal otro, una vez que lo pude chequear y vi que era cierto, me importa un pomo a quién favorece o perjudica. No es parte de mi trabajo hacer eso. No soy ninguna vanguardia iluminada que protege a la gente. Yo soy parte de la gente y mi obligación es contarle a la gente lo que puedo probar”, advirtió en el comienzo de su descargo que se extendió por alrededor de 10 minutos.

Luego de definir a Tinelli como un “payaso”, cargó contra el ex titular de la AFI: “Como todo es un río revuelto, Parrilli, que tendría que estar preso, y no está preso porque nuestra Justicia se deja presionar, porque los políticos que se supone que son parte de la oposición son cómplices, aprovecha este tema para volver a meter leña al fuego. Y finalmente Parrilli está en libertad y es funcionario, pero tampoco me pidan que lo respete. Lo único que quiere es sacarle las escuchas a la Corte”.

“Por supuesto que estamos hablando de entidades distintas y épocas históricas distintas, pero estamos tan locos que acá hubieran cuestionado el Watergate. Hubieran dicho: ‘No, esas cintas son privadas. Por favor, defendamos a Nixon'. ¿Ustedes se dan cuenta del país que estamos viviendo y lo que tomamos como normal? Bueno, hoy me encuentro en una discusión con un payaso y un corrupto. Y un montón de espectadores que están acostumbrados a hacer notas porque los presionan y que dicen ¿quién lo habrá presionado?”, agregó Lanata. Fuente: Infobae