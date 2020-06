Críticas y adhesiones al faltazo del PJ en la votación de Day

Esta mañana la oposición decidió no asistir a la sesión de acuerdos para no votar el pliego de María Teresa Day como jueza de la Corte. El argumento que esgrimieron es que entienden que antes de elegirla la Justicia debería resolver la acción declarativa de certeza que el PJ, Protectora y el PI presentaron para que se aclare si Day cumple con el requisito de ejercer 10 años la profesión de abogada. “El desprecio del peronismo a un acto institucional no tiene precedentes”, criticó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Lombardi criticó la actitud del peronismo mendocino que por “mandato partidario” decidió no bajar al recinto para elegir a un juez de la Corte. “Nunca en la historia de Mendoza se ha despreciado tanto un acto tan solemne como la elección de un miembro de la Corte”, dijo.

“La verdad que es sospechoso que una resolución del Partido sea una orden a sus legisladores”, subrayó, y agregó que “lamentablemente, el peronismo mendocino ha sido cooptado por el kirchnerismo, porque nada queda de aquél peronismo responsable que en algún momento hubo en Mendoza". "Hoy, más que oposición son detractores y destructores de institucionalidad”, aseveró.

Incluso, aseguró que existieron rumores de que "algunos senadores del peronismo estaban dispuestos a apoyar". "Sin dudas, tienen razón las mujeres de nuestro partido cuando hablan de la vara machista del PJ, cuando le reclaman a Day más antecedentes que a Ramiro Salinas a quien ellos sí votaron. Sin dudas, les molesta que sea mujer”, disparó Lombardi.

Por su parte el presidente del bloque de Frente de Todos en la Cámara Baja, Germán Gómez, lamentó por las redes sociales que el oficialismo haya impuesto sus números en el Senado para aprobar el pliego de Day antes de que la Justicia despeje las dudas que habían planteado desde la oposición.

"Los mendocinos veremos cómo funciona la mayoría automática, lastimosamente. Asistiremos a un bochorno histórico, que atropella la Constitución ante nuestros propios ojos", anticipó antes de la sesión del Senado en la que Day obtuvo 23 votos afirmativos y ninguno en contra.

Por otro lado, Gómez intentó refutar a quienes aseguran que el Poder Judicial no puede entrometerse en la designación de un magistrado. "La acción de certeza planteada ante la Corte, no constituye la injerencia de un poder sobre las potestades que le corresponde a otro. Esto más bien, pone luz sobre una situación dudosa, discutida e incierta, en una de las instituciones más importantes de sistema democrático", manifestó.

Justamente, ese es uno de los puntos centrales de la discusión, ya que desde el radicalismo entienden que la Constitución de Mendoza es clara al establecer que el Poder Ejecutivo propone un candidato y es el Senado el que debe determinar si cumple o no los requisitos.

"La acción de declaración de certeza constituye un recaudo necesito para evitar un eventual perjuicio, que surgiría de los pronunciamientos de un Alto Tribunal sospechado de no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la Constitución", aseguró Gómez.