Por whatsapp: 6 opiniones sobre Teresa Day desde la legislatura

En el día de hoy se habló muchísimo sobre la designación de Teresa Day. El programa de MDZ Radio "No tan millennials", te acerca la opinión de diputados/as y un senador sobre la designación.

Con la vocación de continuar fortaleciendo al Poder Judicial de Mendoza, y frente a la vacante producida en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, creo oportuno impulsar la postulación de la Dra. María Teresa Day.



(Abro hilo) — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) June 2, 2020

Dale play:

Julio Cobos, senador nacional:

La postulación de Teresa Day reúne los requisitos para el cargo a desempeñar. Tiene amplia trayectoria académica y judicial, ha colaborado estrechamente con el anterior procurador de justicia, lo hizo de manera eficiente y responsable. Con el actual también. Me parece que reúne todos los requisitos además de la condición de género. Toda la corte estaba integrada practicamente por hombres, así que esto es una visión de genero del gobernador. Independientemente de esto, claramente es sus cualidad, antecedentes y capacidad son las que rebisten importancia en este caso. Por lo cual es sabia la decisión del gobernador.

Laura Chazarreta, diputada provincial:

"Nos desayunamos este 3 de junio, a 5 años del inicio de #niunamenos, con la designación de Teresa Day a la Justicia de Mendoza. Esto no tiene nada que ver con el pedido de que sea mujer, no tenemos problemas con ella por ser mujer y si por lo que representa. Representa la mano dura, la injusticia, representa ser parte del grupo de Valerio, de Garay en la corte, con todo el riesgo de que los sectores más vulnerables no tengamos acceso a nuestros derechos, principalmente las mujeres y las diversidades. Aparte del trato violento a sus empleadas cuando las trata de "retardadas". Muy cuestionada por como presionó a fiscales y jueces en operetas en contra de la agrupación Tupac".

Cecilia Rodriguez, diputada provincial:

"Luego de la confirmación de Rodolfo Suarez, en horas de la tarde supimos que iba a ser Teresa Day y en lo personal fué una alegría muy grande. Ya que tuve el privilegio de trabajar con ella algunos proyectos de ley. Ahora podemos leer de su trayectoria en el poder judicial y la trayectoria académica y de publicaciones; es una trabajadora de la cual aprendi mucho. Va a ser un aporte muy importante para la Justicia de Mendoza".

José Ramón, diputado nacional:

"Hay que separar dos aspectos: los personales y profesionales. En los aspectos personales todo la valida. Reúne todos y cada uno de los requisitos que la validan como persona, como parte de una familia y como una abogada en desarrollo de su actividad profesional. En lo político, por su relación con Gullé, Valerio y Cornejo, está invalidada para ocupar el cargo. Sobre todo luego de la investigación por la designación de la hermana del procurador Gullé, y otros temas vinculados a corrupción que aún no se esclarecen. Hasta que no estén aclarados, no contará con nuestro apoyo".

Claudia Najul, diputada nacional:

"Me parece muy importante marcar tres valores que ella representa: su independencia política, es valioso para el poder judicial; por otro lado su carácter de mujer, teniendo una mirada diferente. No puede ser que la corte esté solo integrada por varones. Y por otro lado ela es una mujer de la Justicia, se trata de una persona que conoce desde adentro. Se formó desde muy joven, pasó por los distintos niveles y estamentos de la justicia de la provincia. Por eso creo que va a ser de un aporte fundamental a la provincia de Mendoza".

Mario Vadillo, diputado provincial:

"Pensamos que está muy bien que sea una mujer la propuesta, buscando la paridad de género. La forma de nominación entendemos que debe cambiar en la próxima reforma constitucional, ya que sea el poder ejecutivo quien nomine a un miembro del supremo tribunal de justicia, para evitar la suspicacia partidaria. Eso sin dudas genera una parcialidad en el dictado de la justicia."