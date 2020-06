UTEP apoya la expropiación de Vicentin

Gildo Onorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), afirmó hoy que la organización apoya al Gobierno en el rescate de Vicentin por la necesidad de contar con una empresa cerealera "estatal", y pidió que se integre en esa medida a los "cooperativistas y la agricultura familiar".



Onorato reivindicó que el Estado "intervenga en el mercado agropecuario", aunque aclaró que el sector que representa también puede acompañar otras alternativas como una composición "mixta" de la firma, al subrayar que no se trata de "expropiación o muerte".



El referente del Movimiento Evita consideró además que la pandemia de coronavirus modificará la "urbanidad neoliberal" de los centros urbanos, que demostraron no contar con "infraestructura, acceso a los servicios y hábitos saludables".



"Es importante que el Estado intervenga y participe en la producción alimentaria y de granos, y que tenga incidencia en los parámetros de la exportación", dijo Onorato a Télam.



Y añadió que la iniciativa "tiene que ser un paso significativo para que, en la participación estatal, intervengan los sectores cooperativos y la agricultura familiar".



Respecto de la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para avanzar en un modelo mixto, el dirigente sostuvo que no se trata de "expropiación o muerte".



"El Estado tiene que intervenir en el mercado agropecuario y tener una empresa testigo. Si es con una empresa mixta, estamos dispuestos a sostenerlo porque queremos que se rescate la empresa y sirva para resolver los problemas de la Argentina", aclaró.



Sobre las movilizaciones de apoyo a Vicentin, Onorato consideró que "todos los sectores tienen derecho a manifestarse", aunque, dijo, "lo más grave es el problema sanitario, sobre todo en esta etapa de curva ascendente de contagios" de coronavirus.