Funcionario sanjuanino: "En Mendoza hay circulación comunitaria"

Carlos Munisaga, ministro de Seguridad de San Juan, dijo que en Mendoza hay circulación comunitaria del virus y que por eso van a endurecer los controles para los transportistas. En la provincia quedan 51 casos de personas infectadas de coronavirus y la ministra de Salud, Ana María Nadal, aseguró que el virus no está en las calles.

"Estamos en una situación particular, en Mendoza hay circulación del virus. Es importante reforzar los chequeos", comentó Munisaga en una entrevista a Radio Sarmiento, de San Juan.

Y agregó: "El protocolo establece que cuando el camionero no reside en San Juan debe presentar testeos realizados con anterioridad, lo que no implica que no deban someterse al testeo rápido".

Los camioneros cuando llegan a San Juan se someten a testeos rápidos para reducir la propagación del virus: "Lo que se resolvió en San Juan es evitar al máxima el riesgo de contagio. No olvidemos que el tercer caso venía con tres test negativos e ingresó con carga viral. Todo lo que estamos haciendo es para tener totalmente asegurado en el menor tiempo posible el resultado".

Ante las quejas de los transportistas sobre las largas colas, opinó: "no se van a flexibilizar los controles, sino que pensamos intensificarlos".