Anticipan faltazo de la oposición en el Senado para no avalar a Day

A través de un comunicado, los legisladores del Bloque PJ- Frente de Todos, Bloque Protectora y Bloque Partido Intransigente informaron que no asistirán a la sesión de acuerdo que fue convocada para el día de mañana. "Le hemos expresado al Vicegobernador de la Provincia, Mario Abed, la decisión del peronismo de no participar ni convalidar la sesión", manifestaron.

En concreto, argumentan que la decisión tiene que ver con "las dudas que nos genera la postulación de la Sra. María Teresa Day, acerca del cumplimiento de lo exigido por la Constitución en lo relativo al ejercicio profesional de abogada de 10 años de antigüedad u 8 de la Magistratura que exige nuestra Constitución Provincial".

En este sentido, adhieren que para despejar esas dudas es que presentaron una acción declarativa de certeza "pidiéndole a la Justicia, última intérprete de nuestra Constitución, que determine sin lugar a dudas, cuál es el criterio para interpretar los requisitos de nuestra Carta Magna, ya que se podría ocasionar un grave daño". "Es por eso que solicitamos que no se llevara a cabo la sesión hasta que no fuera resuelta la declaración de certeza", agregan.

"Desde el peronismo no se han hecho cuestionamientos morales o éticos, ni se ha puesto en duda la solvencia académica de la postulante, pero en honor a la institucionalidad tan declamada, no podemos avalar un pliego que genera tanta incertidumbre a la vista de nuestro texto constitucional", agrega el mensaje.

De esta manera, continúa la puja que se ha desatado en torno a la candidatura de María Teresa Day, a quien Rodolfo Suarez propuso para reemplazar al renunciante Jorge Nanclares. Desde la oposición presentaron distintas acciones en la Justicia con el objetivo de que se determine si la postulante reúne los requisitos constitucionales, algo que ha sido cuestionado severamente por el oficialismo.

En concreto, desde Cambia Mendoza no sólo aseguran que Day cumple los requisitos sino que agregan que el único poder que puede determinar si los cumple o no es el Legislativo a través del Senado. En este sentido, remarcan que si la Justicia incide de alguna manera estaría violando el principio republicano de división de poderes ya que la Constitución establece que el gobernador es quien propone un candidato y el Senado determina en votación secreta si reúne o no los requisitos.

Lee el comunicado completo:

Comunicado Bloque PJ- Frente de Todos, Bloque Protectora y Bloque Partido Intransigente

En el día de hoy, le hemos expresado al Vicegobernador de la Provincia, Mario Abed, la decisión del peronismo de no participar ni convalidar la sesión de acuerdo a la que fuimos convocados, a realizarse este martes 30 del corriente.Todo ello a raíz de las dudas quenos genera la postulación de la Sra. María Teresa Day, acerca del cumplimiento de lo exigido por la Constitución en lo relativo al ejercicio profesional de abogada de 10 años de antigüedad u 8 de la Magistratura que exige nuestra Constitución Provincial.

Es por eso que presentamos una acción declarativa de certeza, pidiéndole a la Justicia, última intérprete de nuestra Constitución, que determine sin lugar a dudas, cuál es el criterio para interpretar los requisitos de nuestra Carta Magna, ya que se podría ocasionar un grave daño.Es por eso que solicitamos que no se llevara a cabo la sesión hasta que no fuera resuelta la declaración de certeza.

No obstante, propusimos instancias de diálogo para poder llegar a un entendimiento y clarificar las dudas que nos generaba la postulación de la Dra. Day, las cuales fueron sistemáticamente rechazadas por el gobierno provincial, aun la audiencia propuesta por la Suprema Corte de la Provincia, a la cual asistimos, esperando en vano la presencia del oficialismo.

Nos parece un atropello institucional avanzar con esta designación, cuando existen tantas dudasrespecto al cumplimiento de requisitos básicos para proceder, ya que,con el apoyo a este inconsistente pliego se está poniendo en peligro, no solo los mecanismos institucionales para la elección de jueces, sino también a toda la seguridad jurídica de la provincia.

Desde nuestro rol de Legisladores, hemos tratado de ser rigurosamente respetuosos y garantes de la institucionalidad que nuestra provincia ostenta, tratando de generar las instancias de diálogo y acercamiento para que cualquier aspereza política o ideológica, no sea óbice para que una mendocina ocupe la vacante que se ha generado en nuestro máximo tribunal, es por ello que desde el peronismo no se han hecho cuestionamientos morales o éticos, ni se ha puesto en duda la solvencia académica de la postulante, pero en honor a la institucionalidad tan declamada, no podemos avalar un pliego que genera tanta incertidumbre a la vista de nuestro texto constitucional.