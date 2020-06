El ministro Daniel Arroyo reconoció que "habrá más gente en los comedores"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, consideró hoy que el llamado que hizo el presidente Alberto Fernández, de mantener el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 17 de julio, "se va a cumplir de manera óptima porque hay un respeto y mucho temor respecto de lo que sucede en otros países" con los contagios de coronavirus.



"Yo creo que hay tres cosas a la vez: cansancio, angustia y mucho temor, pero mucha gente está trabajando y estoy convencido de que el llamado del Presidente se va a cumplir de manera óptima", analizó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio.



Ayer el Presidente junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron la extensión de la cuarentena hasta el 17 de julio próximo, con un endurecimiento de las restricciones en función del aumento de casos registrados en el país, y particularmente en el AMBA.



En cuanto a la asistencia social, Arroyo destacó que el Gobierno Nacional está "asistiendo a 11 millones de personas" en una situación que definió como "crítica pero estable", y remarcó como "fundamental la ayuda de los movimientos sociales y la iglesia", quienes "vienen poniendo el cuerpo y están sosteniendo en los distintos barrios".

Firmamos un convenio junto a la Mesa de la Economía Social y Popular (Mesyp) para acercarles a las familias productos de la economía popular a precios accesibles.



El ex diputado sostuvo, por otra parte, que el "costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias" son los principales problemas actuales y reforzó su idea de que "es necesario tener 400 pequeños mercados centrales" en diferentes puntos del país para evitar las subas.



"También sabemos que volverá a crecer la gente que asiste a los comedores" pese a que se "triplicó el presupuesto en asistencia alimentaria durante la pandemia", así como se observó también que "la violencia de género está creciendo mucho en Argentina, y hay que poner atención a este punto", definió.



En otro orden, insistió en la importancia de generar un debate sobre "un ingreso universal de base para quienes hoy no reciben ningún salario". "Hay que construir un debate profundo con los distintos espacios en este sentido, además hoy contamos con una base de datos que no existía cuando surgió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)", añadió.

Arroyo enumeró que "en la Argentina tenemos nueve millones de personas casi en la informalidad", una situación que hay que "reconvertir" en ese debate pendiente que deberá contar con otros factores como "la reconstrucción del trabajo y el acceso a los servicios básicos, que es la urbanización". "Está claro que la situación crítica va a mantenerse durante un tiempo", incluso "en la pospandemia", finalizó el ministro.