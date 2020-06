Temor en Buenos Aires: "Si no se toman medidas la situación sanitaria será peor"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, aseguró que el aumento de la circulación fue la causa principal de la suba de casos de coronavirus. En este sentido advirtió que si no se toman medidas "va a haber que hacerlo pero sobre una situación sanitaria que habrá que lamentar".



En este sentido Gollan explicó la decisión del Gobierno nacional de anunciar hoy la extensión del aislamiento social y obligatorio en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con mayores restricciones en la circulación y un estricto control del transporte público,



"Siempre se recalcó que en caso de haber una aceleración de casos, que vienen con una mayor circulación de la gente −y especialmente en el conurbano bonaerense−, si se desmadraba la ecuación del crecimiento vinculado a la cantidad de camas disponibles se iban a poder tomar medidas restrictivas y volver un paso hacia atrás", indicó.



El ministro sostuvo que las nuevas medidas que se anunciarán este jueves apuntan a "una acción que no va a durar mucho más de dos semanas o dos semanas como mucho para luego sí volver a hacer un cálculo de cuanto más se puede abrir la circulación".



Además, expresó que desde el Gobierno nacional serán "muy contundentes en la explicación de lo que va a suceder" y agregó que si no se toman hoy esas medidas "en 15, 20 días o un mes va a haber que hacerlo pero sobre una situación sanitaria que vamos a lamentar y que es lo que queremos evitar".



Gollan aseguró que en países del mundo donde fueron "muy liberales en cuanto a la instrumentación de medidas de cuarentena dura", la gente terminó no saliendo a trabajar o hacer sus actividades "por el temor que causaban las imágenes espeluznantes que hemos visto hasta el cansancio sobre las consecuencias de cuando se satura el sistema de salud".



"Las medidas van a llegar igual, si las tomamos antes podemos preservar lo más preciado que tenemos ahora que es conservar un montón de vidas", afirmó.



En relación a la situación económica, el ministro remarcó que "la economía cae más en Brasil que en Argentina, está cayendo prácticamente igual en todo el mundo. La economía cae por la pandemia, no cae por la cuarentena."