Macri se une a líderes políticos y premios Nobel por la "amenaza a las democracias"

Titulada "Una llamada para defender la democracia", una carta firmada por unas 500 personalidades internacionales y un centenar de organizaciones políticas y fundaciones de todo el mundo alerta que el coronavirus trajo aparejada "una crisis política que amenaza el futuro de la democracia liberal".

Entre los firmantes aparece el ex presidente argentino Mauricio Macri quien acompaña un listado de líderes mundiales, Premios Nobel y organizaciones políticas que denuncian que los "regímenes autoritarios están usando la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político".



Entre los firmantes, se encuentran ex presidentes como Juan Manuel Santos (Colombia), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y Osvaldo Hurtado (Ecuador), entre otros.



También figuran parlamentarios como el senador estadounidense Marco Rubio; el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa; el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro y el defensor de derechos humanos chileno José Miguel Vivanco.



Por la Argentina, además de Macri, la suscribieron la ex canciller Susana Malcorra; la ex ministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich; la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso y la escritora Beatriz Sarlo.

"Algunos gobiernos democráticamente electos vienen combatiendo la pandemia concentrando poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y reforzando el Estado de vigilancia sin consideración alguna por las restricciones legales, la supervisión parlamentaria o los marcos temporales para la restauración del orden constitucional", afirma el documento.

En opinión de los firmantes, "la pandemia amenaza algo más que la vida y el sustento de pueblos de todo el mundo porque es también una crisis política que amenaza el futuro de la democracia libera. Los regímenes autoritarios, y no es sorprendente, están usando la crisis para silenciar a sus críticos y endurecer su control político".



Aseguran que los parlamentos están siendo dejados de lado, los periodistas son arrestados y acosados, las minorías están siendo convertidas en chivos expiatorios y los sectores más vulnerables de la población enfrentan nuevos peligros a medida que el cierre de emergencia de la economía asola el tejido mismo de las sociedades.

Si bien el documento no menciona a ningún país en particular, sostiene "no es ninguna coincidencia que la actual pandemia haya estallado en un país en donde el libre flujo de información está sofocado y en donde el gobierno castigó a quienes advirtieron del peligro del virus".

"La democracia se encuentra amenazada y quienes se preocupan por ella deben acopiar la voluntad, la disciplina y la solidaridad necesarias para defenderla. Están en juego la libertad, la salud y la dignidad de los pueblos en todas partes", concluye el texto.