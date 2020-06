Duran Barba: "Ni a Mauricio Macri ni a Marcos Peña les interesó el espionaje"

Desde su departamento en Ecuador, mientras realiza su aislamiento social, Duran Barba dialogó en "No tan millennials" por MDZ Radio sobre todo lo que está sucediendo en la política Argentina hoy por hoy. No dudó en opinar sobre el silencio de Mauricio Macri, Vicentin, la democracia virtual y mucho más.

¿Qué opina del posible espionaje realizado por Macri?

No tengo mucha información sobre eso, pero me resulta muy raro creer que haya existido. Me imagino que cuando vino el G20, habrán investigado quién tenía acceso a esos presidentes. Fue el G20 mejor organizado de todos, un operativo de máxima seguridad. Me resulta impensable por fuera de ese evento. No existe en todos los países el espionaje, en Ecuador por ejemplo mientras yo formé parte del gobierno lo prohibí tajantemente, no hubo un solo espionaje. Me parece un atropello a los derechos humanos. No creo que a la gente que yo haya conocido en el gobierno de Macri le haya interesado esas cosas, simplemente no lo creo. Que algún idiota haya hecho algo tomando cuatro fotos, pero seguro que ni a Macri ni a Marcos Peña les era algo importante.

¿Macri va a hablar?

Porque es democrático no habla. El no es presidente, no es autoridad, no tiene porque hablar. Una oportunidad sería que se metiera a armar lío y a analizar la gestión de Alberto. Pero la gente quiere que cada uno haga lo que tiene que hacer para que el país salga adelante. ¿Qué puede hacer un ex presidente hablando sobre eso? Yo creo que está bien que Macri no se involucre en este momento, no lo hace por consejo mío, lo hace porque él quiere.

¿Quiénes fueron los que protestaron por Vicentin este fin de semana?

Es simplemente gente. No tienen nada que ver con nada. Lo propio de las manifestaciones contemporáneas es que la gente se moviliza conectándose por la web. Cambió radicalmente la política con esa comunicación. Son grupos de personas que se llevan a las movilizaciones entre ellos. Es decir, por poner un ejemplo: vos y tus parientes se ofenden por un posible nuevo impuesto al vino, esa familia lo pone en las redes y la gente en general se moviliza. Y es por eso que son imparables estas movilizaciones. Lo de vicentin es el miedo de la gente de que el gobierno vaya por sus propiedades. Si actualmente un gobierno autoritario mata 10 personas, se cae, producto de la velocidad de las redes sociales. Por eso creo que los gobiernos de latinoamérica deben tener cuidado a la hora de tomar decisiones.

Desde que hay celulares no podría haber una dictadura como la que ya hubo en Argentina

Hay gente que se alegra de que se haya ido LATAM, ¿usted qué opina?

Cuando alguien se alegra que LATAM salió de argentina, debería acordarse que los aviones son inventados y producidos afuera, nos quedaríamos sin aviones. ¿Y luego qué? ¿Andamos a carruajes traccionados por caballos? Luego esas personas se darían cuenta que los caballos vienen de las conquistas españolas. Estamos todos conectados irremediablemente.

¿Impacta la crisis de Brasil a la Argentina?

El país que mas va a sufrir el coronavirus es Brasil. Y eso para Argentina no es un dato anecdótico. Si Brasil se desmorona, Argentina tiene un problema económico muy serio. Dependemos mucho de la situación internacional. Podemos ser grandes productores de soja, pero si China no puede comprar se acabó todo. Todo está interconectado, esta crisis va a ser mayor que la de 1930 en Estados Unidos. Si esto es así, tendremos una hecatombe hagamos lo que hagamos.

