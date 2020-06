Crispación contra el campo tras el banderazo: queman trigo y rompen silobolsas

El banderazo con el que el campo reclamó contra la expropiación de la cerealera Vicentin resultó en una oleada de ataques contra silobolsas, en los que se llegó a rociar la soja con un agente químico para que no pudiera ser comercializada.

Uno de los últimos ataques se produjo en un establecimiento ubicado sobre Ruta 9, en San Jerónimo Sud y Carcarañá. El productor que denunció la agresión asegura que perdió cerca de 1,5 millones de pesos.

Nuevamente, hoy fue el turno también de la Prov. de Buenos Aires, ésta vez en Santa Felisa, entre Rojas y Los Indios.

"Estoy destrozado, lloro cada vez que me acuerdo. Si fue alguien que quería hacerme un daño, sabía cómo hacerlo y lo hizo consciente. Pero si esa persona no sabía lo que hacía, no se imagina el daño que ocasionó con esto", indicó Roberto Rufer, el damnificado.

Según explicó, el producto con el que rociaron la soja es un fungicida que impide que los granos puedan ser comercializados. "Con uno que encuentren en un puerto, me decomisan el camión. Cuando firmás una declaración jurada asegurás que tu mercadería no lleva nada que le haga mal a la gente", contó.

La 100 toneladas arruinadas son un sexto de la cosecha total de 600. Una de las quejas del productor fue que quienes perpetran los ataques piensan que tienen grandes márgenes de ganancia. "Me dijeron en el Senasa que vienen y ven la mercadería, no sé si hay un producto que neutraliza o si es un proceso. Pero esto para mí es un gasto porque no vienen gratis y encima la AFIP no tiene ojos ni oídos ni corazón y esto se lo van a pasar a un abogado que me va a llamar para preguntarme por qué no pagué", contó.

En Santiago del Estero, en tanto, se quemaron 800 hectáreas de trigos listo para cosechar.“Los mismos que hablan de soberanía alimentaria y cuidado del ambiente son los únicos responsables de esta locura”, disparó tras el ataque el doìtadp Luis Bugallo.