Pata Medina: "No tengo el coraje de matar a Macri, pero hay que hacer justicia"

Juan Pablo “Pata” Medina, ex titular de la UOCRA de La Plata, se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por una causa de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada. El gremialista pidió hacer justicia contra Mauricio Macri.

En una entrevista con Baby Etchecopar, el Pata Medina, sin pelos en la lengua, aseguró: “Macri fue un hijo de puta, un vende patria, ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo, no jodamos”.

Ante la consulta del periodista de si a Macri hay que matarlo, respondió: "¿Por qué no? si hay tanta gente que muere en el país…".

Dándose cuenta de la gravedad del asunto, el periodista insistió: "¿Usted lo mataría?". Y Medina respondió: "Yo no tengo el coraje de matarlo, pero de una vez por todas hay que hacer justicia. A ese presidente lo eligió el pueblo y nunca le dio respuesta al pueblo. A mi no me gusta la injusticia. En argentina hace cuatro años que hay pandemia de muerte y falta de trabajo por culpa del gobierno de Macri".

Por último, Medina culpó al gobierno anterior de estar preso: “Soy una víctima de los jueces y los políticos corruptos. Soy uno de los mejores dirigentes del país. Los trabajadores me aman en La Plata. Preguntale qué es lo que piensan de Medina”.