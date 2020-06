Gremio propone que el Estado argentino "intervenga" en Latam

La crisis de Latam Argentina podría tener una salida favorable para evitar el cierre absoluto de la filial aérea en el país, con una "intervención" del Gobierno nacional en forma de salvataje y que contemple la preservación de las fuentes de trabajo, aseguró la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos (Ustara).

Dicha propuesta gremial se enmarcaría en un arbitraje financiero del Estado argentino sobre los problemas económicos de la empresa de capitales chilenos, y si bien no menciona la posibilidad de una intervención más directa, esta iniciativa se hace en momentos en que el gobierno nacional se enfrenta a una delicada situación política por su decisión de expropiar la agroexportadora Vicentin.

"Países como Estados Unidos y el Reino Unido, con políticas económicas ultraliberales, respaldaron y rescataron empresas en momentos de crisis terminales. Los trabajadores de LAN Argentina ven con buenos ojos que el Estado como árbitro adopte medidas para permitir las operaciones", expresó mediante un comunicado la cúpula de la Ustara, encabezada por el secretario general Guillermo Cruz Quival y sus pares adjunto y de Acción Gremial, Sergio Giménez y Diego Córdoba, respectivamente.

Para el gremio aeronáutico, "el personal de LAN Argentina está a tiempo de salvar a Latam y las fuentes laborales", pero denunció que "se lo quiere utilizar como chivo expiatorio ante el fracaso no reconocido por la firma". Asimismo, aseveró que "los trabajadores tienen la férrea voluntad de posibilitar la continuidad de las operaciones de la firma en el país" y señalaron "la disposición a colaborar y redoblar esfuerzos".

"Ello siempre que las medidas propuestas no impliquen un retroceso en las conquistas obtenidas y del nivel salarial. Además, es irresponsable culpar a los trabajadores por la crisis de gerenciamiento de LAN Argentina, que integra la multinacional Latam. El verdadero y único origen del problema fue la falta de administración de esa crisis por la pandemia de coronavirus", afirmaron.

Los sindicalistas también advirtieron que existen sectores que pudieron haber tenido "oscuros intereses para perjudicar a la empresa, pero los trabajadores nunca ingresaron en ese perverso juego", y añadieron que "la ausencia de diálogo, empatía y comprensión patronal hacia el personal produjo un sentimiento de zozobra e invisibilización entre los trabajadores".

También sostuvieron en el documento que "no es sano para una Nación libre que no haya una política aerocomercial abierta y competitiva, en el contexto de la cual LAN es una importante jugadora en el mercado y no puede dejar de existir", en alusión al presunto impulso de los sindicatos de Aerolíneas Argentinas para lograr un mercado monopolizado por la línea aérea estatal.