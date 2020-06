Santiago Cafiero: "A Vicentin le pasó el macrismo"

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, consideró hoy que al Grupo Vicentin "le pasó el macrismo", al advertir que "hasta 2015", antes del inicio del gobierno de Cambiemos, la cerealera "ganaba plata" en el país.



"A Vicentin le pasó el macrismo. Hasta el 2015 era una empresa que ganaba plata", sostuvo Cafiero, y reseñó que "los 4 años de Macri le hicieron a Vicentin lo que le hicieron a muchas empresas argentinas: la fundieron".



El ministro coordinador indicó que la empresa agroexportadora, cuya intervención fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, ingresó en concurso de acreedores el "7 de diciembre" porque "la fundió Macri".



Cafiero señaló además que en las protestas de ayer de agrupaciones de autoconvocados y entidades agropecuarias en apoyo a la cerealera se vieron "representantes de Juntos por el Cambio, cuando ellos fueron los que la fundieron, también preocupándose por Latam, que hasta 2015 ganó plata en Argentina", añadió sobre la empresa aérea, que anunció que abandonará sus operaciones en el país producto de las restricciones por la pandemia de coronavirus.



En declaraciones a Radio La Red, Cafiero lamentó que "se termina tergiversando una política de rescate de una empresa para que no queden colgados de una brocha 2600 productores agropecuarios".



"Los que vinieron a pedir el rescate al Gobierno fueron los dueños de Vicentin, que, en diciembre. antes de que asumiéramos, empezaron a tener conversaciones informales para pedir que el Estado iniciara un salvataje", enfatizó el jefe de Gabinete.



No obstante, aclaró que el Presidente es "pragmático" y que planteó que se concretó la intervención para "ver bien cuál era el Estado de la empresa y avanzar, si hacía falta, hacia una expropiación", aunque, dijo, la "propuesta" del gobernador de Sante Fe, Omar Perotti, para que la empresa pase a ser mixta es actualmente la "primera hipótesis de trabajo" en el Gobierno.



Sobre las protestas de ayer, Cafiero dijo por último que le "preocupa" que esos sectores no encuentren una forma de manifestarse "sin ponerse en riesgo ellos y sin poner en riesgo al resto, justo en el momento en que hay casos más acelerados" de coronavirus.