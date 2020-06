Qué dijo el gobernador de Santa Fe sobre la "expropiación" de Vicentin

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo hoy que la propuesta para Vicentin, que le presentó anoche el presidente Alberto Fernández, se enmarca "en una opción para rescatar la empresa" y transformarla en una compañía "mixta", adoptando una herramienta "diferente a la expropiación".



En tanto, el mandatario consideró que la presentación que hizo su Gobierno ante el juez que lleva el concurso "es lo suficientemente sólida para volver a ponerla en marcha".



En declaraciones a radio Mitre, Perotti explicó: "Le presentamos al Presidente y su equipo de trabajo una propuesta lo suficientemente sólida, que ya presentamos ayer al juez como la figura de una intervención que desplace a los actuales directivos de Vicentin, para inyectar recursos y rescatar la empresa, algo que sin el Estado, es imposible".



En ese marco, dijo que espera que el juez "admita nuestra presentación, que tiene todos los fundamentos para hacerlo", y destacó que las tres personas propuestas para intervenir -entre ellos Gabriel Delgado- "son los designados administradores para rápidamente comenzar el vínculo con los trabajadores, los acreedores y los pequeños productores, que están a la espera de soluciones".



"La provincia, por sí sola, no podía ocuparse del tema por no contar con los recursos suficientes", dijo Perotti y explicó que por eso concurrió anoche a presentarle la iniciativa al jefe del Estado, quien "ya había pedido una propuesta superadora" a la posibilidad de la expropiación.



Según reveló Perotti anoche tras la reunión en Olivos, el Gobierno nacional respaldó un proceso de intervención "sin expropiación" de la empresa cerealera.



El Gobernador santafesino le presentó a Fernández un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un Órgano de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.



Se trata de una "alternativa superadora" a la propuesta que el Gobierno nacional dispuso mediante el DNU 552, ya que si bien prevé una intervención en la conducción de la cerealera no contempla la alternativa expropiatoria con la cual se pensaba avanzar mediante su análisis en el Congreso, el punto más resistido desde distintos sectores empresariales.



Según la propuesta, que Perotti aseguró fue "consensuada con el presiente", el nuevo órgano de conducción debería estar integrado por los dos interventores propuestos por el Poder ejecutivo, Roberto Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y sumaría a Alejandro Alberto Bento, a propuesta de la provincia.