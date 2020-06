Mario Negri: "Si van a gobernar con DNU, cerremos el Congreso"

Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, cuestionó con dureza la decisión de Alberto Fernández sobre la posible expropiación de Vicentin. "Si no me dejan opción, no tengo otro camino que la expropiación", había manifestado el presidente de la Nación.

Uno de los máximos referentes de la oposición salió a criticar la postura y la decisión de Alberto Fernández. El diputado aseguró que "es muy grave el desborde de poder que expresa el Presidente".

Si los DNU equivalen a las leyes, el paso siguiente es cerrar el Congreso.

El lugar para alegar en un litigio es el expediente judicial, no el atril presidencial. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) June 20, 2020

Y agregó: "Si los DNU equivalen a las leyes, el paso siguiente es cerrar el Congreso. El lugar para alegar en un litigio es el expediente judicial, no el atril presidencial".

Además, Maximiliano Ferrar, presidente de la Coalición Cívica, se unió a las criticas contra el presidente: "Señor Presidente, vuelva a la racionalidad, deje de alardear y sea responsable. La confiscación es inconstitucional y genera mucha desconfianza interna y externa. No interfiera en la labor e independencia del Poder Judicial de Santa Fe".