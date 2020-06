El premio para una mujer que aportó al plan judicial de Cornejo

Day es el músculo operativo del Ministerio Público Fiscal, un área de la Justicia que fue clave para el ex gobernador. No sonaba como candidata y en los ámbitos judiciales y políticos no provocó euforia. Pero la designación de Suarez apunta a mostrar su comunión con la reforma de su antecesor.