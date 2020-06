Brote en Las Heras: las dudas del caso y el negativo factor Orozco

El brote de coronavirus que surgió en Las Heras tiene algunos misterios y hasta picardías políticas que complejizan el abordaje. Misterios por la dificultad de acceso a la información real de la historia de las personas que se contagiaron inicialmente y que dificultan el armado del recorrido epidemiológico. Y picardías por parte del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, que habla más de lo que sabe; tanto que se ha transformado en un problema para el propio Gobierno de la provincia.

Por ahora hay 10 casos de coronavirus confirmados que tienen relación entre sí y por eso se considera un brote circunscripto a una familia. Ayer fueron analizados otros 5 parientes y todos dieron negativos. Pero siguen en evaluación exhaustiva en total 39 personas. También se hicieron testeos rápidos a otro grupo y todos fueron negativos.

El problema es el caso “cero”. El transportista que se suponía era el nexo dio negativo, pero no está descartado como posible transmisor. Pero también hay otras líneas de investigación sanitaria. Una de ellas tiene que ver con el padre de la familia.

El problema para los médicos es que se les dificulta conseguir información fidedigna. Creen que no han conseguido toda la información necesaria para determinar qué pasó antes de que se contagiaran. Allí ocurre algo habitual: las respuestas a los interrogatorios, creen, no es sincera. “No entienden que no se trata de una investigación policial, sino médica”, graficó un funcionario.

En el Centro de Salud de la zona se instaló un sitio centinela para detectar posibles casos. Las personas que lleguen con síntomas compatibles serán evaluadas y si es necesario testeadas. Así fue como se detectó el primer caso, a través de un bebé de 11 meses.

El brote es familiar, pero los alcances enormes. Tanto, que hasta la legislatura de la provincia está en alerta por el tema y fueron testeados el vicegobernador Mario Abed y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi. Todo porque una empleada de la Casa de las Leyes tiene un vínculo indirecto con el caso.

El otro problema que hay en Las Heras es político, particularmente la incontinencia del intendente Daniel Orozco. “Juega solo y no se fija en el daño que provoca. Hace todo mal”, explican en el Gobierno. En realidad es un doble problema porque no solo difunde información en paralelo, sino que además lo hace con datos erróneos. Es lo que ocurrió con el supuesto contagio del camionero. Orozco confirmó que el hombre había dado positivo y estaba en Buenos Aires. Pero en realidad aún no era testeado y estaba en viaje a Mendoza.

No es la primera vez que lo hace. Al inicio de la pandemia el intendente publicó fotos del “hospital de campaña” que había montado en el estadio Polimeni. Claro, lo hizo sin autorización del Gobierno, sin que el Ministerio de Salud aprobara algún protocolo y, sobre todo, sin que ese espacio tenga recursos humanos para asistir a las personas que podrían ir a ese lugar. El problema para el Ejecutivo y para sus colegas de “unicipio” es que se ha vuelto indescifrable, en un contexto donde hace falta previsibilidad.