"No sean llorones", el audio por los aguinaldos que causó revuelo en la Justicia

Un audio en el que el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, trató de "llorones" a sus colegas porque se quejaban de que no iba a haber fondos para cobrar el aguinaldo, y sugiere que para que la Corte Suprema les dé el dinero que tiene en su millonario fondo anticíclico se debe cambiar la integración del máximo tribunal, fue filtrado y ahora el juez evalúa presentar una denuncia penal.

Lugones había enviado el audio por WhatsApp a un grupo de la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y el asunto cobró relevancia porque el kirchnerismo impulsa una modificación en el número de miembros de los jueces de la Corte, critica su funcionamiento y el Gobierno formó un comité asesor para analizar reformas a la mecánica con la que se maneja el máximo tribunal.

"No lloren che, el aguinaldo del Poder Judicial se paga ahora y el sueldo de julio lo van a cobrar íntegro. Tengan más fe en la conducción y en la muñeca. No pueden ser tan llorones. La Corte no va a largar un mango en la puta vida", comenzó diciendo Lugones en el audio de la polémica.

"Creo que lo único que pueden cubrir son los gastos de insumos que hicimos en salubridad e higiene. Después ¡olvídenlo! La Corte tiene ese fondo, no sé para qué, pero lo tiene. Habrá que cambiar a los ministros de la Corte, con una mayoría diferente, y así se podrá usar ese capital que tienen guardado más los intereses de una manera que sea productiva para el Poder Judicial", concluyó en el mensaje de WhatsApp que se terminó viralizando.

El Consejo de la Magistratura, con la firma de Lugones, le envió tres oficios a la Corte recientemente reclamándole dinero. Por un lado, le informó a la Corte que iban a tener problemas para pagar los sueldos del mes de julio y que no sabían como iban a hacer en el mes de agosto.

Por otro lado, le pidió una partida especial de 40 millones de pesos para pagar los elementos necesarios para la higiene y sanitización de los tribunales. Por último, le informaba que para tener el sistema informático que se necesitaba para el trabajo remoto y las audiencias virtuales era necesaria una partida de 275 millones de pesos.