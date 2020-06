El periodista Carlos Pagni fue convocado por el escándalo de espionaje

La Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que preside Leopoldo Moreau, convocó al periodista Carlos Pagni y al ex director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Inteligencia, Alan Ruiz. Lo hizo en el marco de las reuniones que mantiene ese cuerpo parlamentario para analizar las denuncias sobre presunto espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.



Para mañana por la tarde también fue citada la ex secretaria de Documentación de la Casa Rosada en el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, quien aparece en la documentación secuestrada a los espías Facundo Melo y Leandro Araque, que ya expusieron ante ese cuerpo bicameral.



Hoy por la tarde, será el turno de Pagni, periodista de La Nación y TN, uno de los presuntamente espiados de manera ilegal por el grupo que operaba bajo las órdenes del ex espía Alan Ruiz, señalado según las denuncias como jefe operativo del grupo armado por la AFI para seguir a opositores y aliados.



También para hoy fue citado Jorge "El Turco" Sáez, otro de los espías que integraban el grupo cuya existencia quedó reflejada en los teléfonos secuestrados a Melo y a Araque.



En tanto, Ruiz es el ex director de Operaciones Especiales de la AFI y está señalado en la investigación judicial como quien daba las órdenes a los Súper Mario Bross –tal como ellos se autodenominaron en un grupo de Whatsapp-, mientras Sáez aparece un escalón más abajo y fue el responsable de reclutar a varios de los espías investigados



Tanto Martinengo como Sáez y Ruiz fueron mencionados en los últimos días por los ex espías Facundo Melo y Leandro Araque en sus respectivos pasos por la comisión del Congreso que los convocó para conocer los detalles del espionaje ilegal.



Los ex espías están obligados a asistir a las convocatorias del Parlamento, mientras que los civiles (como Pagni o Martinengo) podrían rechazarla.



Esta semana, Melo informó ante la Comisión Bicameral sobre el supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos y sociales durante el gobierno de Mauricio Macri, y ratificó que le pidieron seguir a una hermana del ex mandatario y operar contra los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, revelaron fuentes parlamentarias.