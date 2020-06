El ministro de Transporte ahora dice que Latam "podría volver a operar"

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aclaró hoy que la empresa “Latam Argentina solicitó el cese de operaciones y no el cierre de la firma, por lo que mantendrá sus rutas y, eventualmente, podría volver a operar”.



"Latam cesó sus operaciones y presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo y de ninguna manera plantearon el cierre definitivo de la filial argentina, es diferente a cerrar definitivamente porque mantiene sus rutas y podría volver a operar", dijo Meoni.



Agregó que, al momento del cese de operaciones, la empresa tenía "el 16% del mercado argentino y volaba a destinos que también cubrían otras compañías”, y advirtió que “el problema de la empresa es estructural y no solamente de Argentina, ya que ha solicitado el Concurso Preventivo de Acreedores en otros países".



En ese sentido, puntualizó que “la empresa había tenido una gran pérdida en Argentina en los dos últimos años, cuenta con aviones que no son de su propiedad, sino que los tiene por el sistema de leasing y son aeronaves con un promedio de 17 años de antigüedad”, por lo que entendió que “la medida adoptada no es por un problema local, sino global de los inversionistas”.





No obstante, Meoni indicó que esperan “encontrar un camino para que Latam pueda seguir operando en la Argentina y que los trabajadores no pierden su fuente de trabajo. Tratamos de que todas las empresas trabajen", remarcó.



Respecto de la situación de los 1.715 trabajadores de la compañía, apuntó que “el tema está en manos del Ministerio de Trabajo y debemos esperar cómo se resuelven las cosas allí”.



Finalmente se mostró “esperanzado” en que se logre una solución para que “los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo", al tiempo que remarcó que “desde el Gobierno siempre hacemos lo posible para que las empresas funcionen”.