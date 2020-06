Tadeo García Zalazar: "La 'cuasimoneda' es la herramienta que queda"

Desde el estudio de MDZ Radio, el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR de Mendoza, Tadeo García Zalazar planteó cómo estamos y cómo él cree que debería actuar el gobernador. En esta nota enterate cuáles son sus preocupaciones respecto al municipio, la provincia y la relación en este contexto con la nación.

Portezuelo del viento:

¿Qué debería hacer el gobernador en la reunión de COIRCO?

"El camino que estamos transitando es de apoyo de todos a una definición política. Portezuelo se hace o se hace, esa es la postura. Están todos los argumentos sobre el porqué de la necesidad de la presa, los recursos que la Nación le debe a Mendoza, etc.".

La gente entiende que es un capricho político de la Nación

¿El futuro de Portezuelo se juega en los futuros votos de leyes clave que impulsa el Kirchnerismo?

"Hay una tensión política por supuesto, porque quien ejerce esa presión es Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente no es un tema, son muchos. Necesitan 2/3 de los votos en el Senado para aprobar lo que a ellos les interesa: Los DNU, la designación de Rafecas y la aprobación o no de Vicentin. Necesitan nuestros votos y los de Jujuy, y les incomoda nuestra postura anti populista. Hay que ver si van a ir por todo, eso significa si no habrá más casos como Vicentin más adelante, veremos. Nuestros legisladores nacionales marcaron oposición sobre el tema. Esperemos que no vayan con ese sistema de ahora en más".

¿En este contexto en que la Nación no manda los fondos, cómo ves el panorama de tu municipio en el segundo semestre?

"Es complicado, la provincia no tiene que descartar la cuasimoneda, porque finalmente termina siendo parte de la autonomía que tenemos que mantener frente a los compromisos asumidos: pago a proveedores, roll over que no fue aprobado en la legislatura, aclaremos que todas las provincias que gobierna el PJ tienen roll over aprobado por ley o por presupuesto y Mendoza no lo tiene".

¿Entonces qué herramientas quedan?

"La herramienta que queda es la cuasimoneda, tenemos que hacerlo de manera sólida e inteligente, como Mendoza ya hizo. Hay municipios y provincias que lo están haciendo, Córdoba ya está pagando con bonos, el municipio de Córdoba Capital está pagando proveedores con bonos. Hay que tenerlo como un plan prioritario para el segundo semestre".

Coronavirus:

¿Cuáles son las principales preocupaciones hoy, luego de esta flexibilización que parece terminar?

"Dentro de las preocupaciones vinculadas al COVID-19 destaco la del cuidado a los adultos mayores, la circulación de camiones por el puerto seco (100 a 130 camiones diarios), barrios con hacinamiento, festejos y acciones poco responsables de los vecinos. Tenemos 5 unidades centinelas en Godoy Cruz, para tomar mejores medidas. Me parece que bajo esa información es importante que se tomen las decisiones. Los lugares cerrados es donde hace falta mayor control y autocontrol".

"Tenemos que ver como hacemos hincapié en que la gente sea más responsable, que no hagan estas fiestas lejos de las normas de la flexibilización. Godoy Cruz realizó 3 multas por exceder el 50% de la capacidad máxima en el sector gastronómico, pero no estamos dentro de cada casa".

Escuchá el resto de la nota haciendo click aquí.