Vicentin: Perotti hace equilibrio y busca otra solución

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quedó en una posición incómoda frente al anuncio del gobierno nacional de su intención de expropiar Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país y que motoriza buena parte de la economía santafesina. Haciendo equilibrio entre su fidelidad partidaria y las exigencias de amplios sectores que se oponen a la intervención de la Nación, el mandatario local busca soluciones que no impliquen recurrir a la expropiación y, en cambio, tiende a tejer apoyos con las cooperativas y los sindicatos.

Luego del encuentro que mantuvo en Olivos con Alberto Fernández y el titular de Vicentin, Sergio Nardelli, Perotti había sostenido que “si aparecen alternativas superadoras, el Presidente está dispuesto a escuchar”. Sin embargo, horas después su palabra quedó desautorizada por el propio jefe de Estado, quien ratificó la expropiación para gusto del kirchnerismo, principal gestor de la movida.

Pero el gobernador santafesino no afloja en su intento de llegar a otra solución para Vicentin. En ese sentido, este martes se reunió en la ciudad de Santa Fe con representantes de Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y de los sindicatos aceiteros, siendo que la agroexportadora adeuda 9.222 millones de pesos a más de una centena de cooperativas agrícolas, la mitad de las cuales están en la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). El monto representa el 9,2% del rojo total de la empresa, de unos 99.345 millones de pesos.

Según publicó Clarín, las cooperativas expresaron su desacuerdo en que los dueños de Vicentin participen del rescate, misma postura que sostiene el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

El ministro de Gestión Pública santafesino, Rubén Michlig, también se expresó en las últimas horas respecto al futuro de Vicentin. "La primera alternativa es rescatar a la empresa. Se inicia un período de búsqueda de una propuesta superadora a la expropiación. Es el compromiso que asumió el gobernador", sostuvo el funcionarios en declaraciones radiales.

En ese sentido, la solución que analiza Perotti proviene del sector del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, uno de los dirigentes políticos que se opuso de manera más tajante al proyecto de expropiación. Aunque no habló directamente con el ex candidato presidencial, el gobernador sí dialogó con el diputado santafesino Luis Contigiani, quien avanza con un proyecto en la Cámara Baja junto a los legisladores del bloque Graciela Camaño y Jorge Sarghini.

Contigiani, que fue ministro de Producción del gobierno socialista de Santa Fe, propuso la creación de una corporación público-privada en la que participan las cooperativas, la flamante división Agro de YPF, y la provincia de Santa Fe. "La expropiación así como está planteada en Diputados no pasa. ¿Qué opina Sergio Massa? ¿Y el ministro de Economía? ¿Van a pedir deuda? ¿A qué tasa?", son algunas de las preguntas sin respuestas que plantean en el bloque de Lavagna.

El proyecto del lavagnismo contempla que el Gobierno nacional traspase acciones de la alianza Vicentín-YPF Agro a la provincia de Santa Fe, bajo un paraguas legal similar al que la petrolera estatal tiene con las provincias hidrocarburíferas. "La solución está dentro del concurso, una sociedad anónima con participación estatal donde la gestión de esta nueva sociedad no participen de la gestión diaria", imagina Contigiani.

En el entorno de Perotti, por las dudas, insisten en que no se buscan crear contradicciones entre la estrategia de la provincia y la de Nación. En última instancia, el gobernador -que nunca deseó la expropiación- cerrará filas con el Presidente.