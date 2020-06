Preocupación por un posible colapso en el sistema sanitario en el AMBA

Funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtieron hoy posibles complicaciones en el sistema de salud "de acá a un mes, o un mes y medio" si no se achata la curva de contagios por coronavirus y consideraron la posibilidad de extender la cuarentena hasta septiembre para evitar un colapso sanitario.



El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se mostró "bastante preocupado" por el aumento de casos de Covid-19, ya que en la ciudad de Buenos Aires se registraron ayer 552 nuevos contagios y 575 en territorio bonaerense, mientras que el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, afirmó que aceptaría continuar con la cuarentena hasta el 15 de septiembre, si eso ayudara al sistema sanitario.



Bianco dijo en declaraciones a Radio 10 que esos guarismos no sorprenden a la administración provincial porque "se sabía que, en la medida en que se liberen actividades, eso iba a redundar en suba de contagios" y destacó que "preocupa el ritmo en que suben los casos en todo el Area Metropolitana de Buenos Aires".



"La evidencia científica da cuenta de una situación compleja de acá a un mes y medio", advirtió Bianco y sostuvo que se busca evitar "llegar al punto al que se arribó en Chile, Brasil y Bolivia, donde la gente se muere en la calle porque están ocupados los respiradores".



El jefe de Gabinete bonaerense manifestó que el gobierno de Axel Kicillof mira "con lupa qué sucede para eventualmente tener que revisar medidas" y aseguró que en la reunión que ayer mantuvieron el ministro de Salud, Ginés González García, con sus pares bonaerense, Daniel Gollán, y porteño, Fernán Quirós, se acordó "trabajar de manera coordinada".



El funcionario expresó que la provincia de Buenos Aires apunta a "fortalecer los controles de tránsito, que es uno de los principales vectores de contagio ya sea por trenes, transporte público o autos particulares".



"De no achatar la curva, podemos tener de acá a un mes, o a un mes y medio una situación complicada en el sistema sanitario de la provincia y CABA", alertó el jefe de Gabinete de Kicillof.