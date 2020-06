Negri descree de la "soberanía alimentaria": "Vicentín muele soja para que coman los chanchos en China"

Como fiel representante de la oposición al gobierno de Alberto Fernández, el diputado nacional y presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, criticó los argumentos y los motivos que se invocaron para tomar la decisión de expropiar y estatizar la empresa Vicentín y aseguró que “se han dicho barbaridades” sobre el tema, como la justificación de la soberanía alimentaria, cuando ésta “vende aceite y muele soja para que coman los chanchos en China”.

En declaraciones a Radio Mitre, el diputado cordobés se preguntó cuál es el objetivo de Alberto Fernández. "El Presidente, que debería estar conduciendo esta transición y buscando un plan de salida para la post pandemia, ahora se mete en un concurso... La idea es armar un relato en nombre de la crisis que tiene la gente, con el apoderamiento en forma ilegal e inconstitucional, y comprando un pleito para que lo paguen adelante otras generaciones. El Gobierno va poner en concurso al país”, sentenció.

En este sentido, Negri recordó una característica propia del kirchnerismo. “Siempre se sintió cómodo sin controles, con concentración de poder y si es posible en una democracia de un solo poder”, dijo y advirtió que por el coronavirus “hemos entregado libertades en aras del bien común, y creen (en el Gobierno) que la excepción y el estado de emergencia les permiten hacer lo que quieren”.

“Se llevaron el 100% de la distribución del presupuesto, como los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, diciendo que estaba en emergencia la Argentina, han vaciado de facultades al Congreso. No es que uno quiera más grieta ni guerras, acá el Gobierno tiene una estrategia: tensión política y llevarse las cosas por delante”, advirtió.

El referente de la oposición alertó además sobre el “doble comando”: “Mientras Alberto Fernández está ocupado con la peste y esta idea que le lleva una senadora (por el proyecto de Vicentin), la vicepresidenta cabalga a rienda suelta llevando todo por delante, controlando la Justicia y pensando que la pandemia permite que se suelte hasta a los que se robaron la Argentina. Y eso no es posible. Así no habrá certidumbre, así no va a haber más inversión”.