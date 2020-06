La reanudación del juicio por la obra pública será mitad virtual y mitad presencial

El Tribunal Oral Federal 2 comunicó esta tarde que se reanudará el juicio por la obra pública entregada a Lázaro Báez, en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que la modalidad sera mitad de forma presencial y mitad virtual. Además, que las audiencias seguirán siendo los días lunes. Lo que resta conocerse es la fecha exacta de reanudación.

Los jueces estarán presentes en una sala del edificio de Comodoro Py, mientras que las partes podrán seguir las audiencias de manera remota. Si bien el tribunal, conformado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, le otorgó a las partes un plazo de 72 horas para expedirse sobre la decisión, las defensas de Lázaro Báez y del ex titular de Vialidad, Omar Periotti, ya se opusieron.

El argumento esgrimido por las defensas tiene que ver con que "la videoconferencia evita la inmediatez que debe tener todo juicio para interrogar a los testigos". En ese sentido, consideran que la audiencia presencia permite controlar que al testigo no le den las respuestas.

Además, alertaron de que en otros países los tribunales desaconsejaron el uso dado que las plataformas presentan problemas de seguridad.

En cuanto a las plataformas, el Consejo de la Magistratura le informó al tribunal que contaba con dos opciones: una es "Jitsi", propia del Poder Judicial que la empresa del Estado Arsat acondicionó para utilizar en juicios orales, y la otra es Zoom, pero a través del pago de una licencia premium.

El TOF 2 dispuso “la reanudación del presente debate oral y público de modo semi presencial”, a partir de la cual el tribunal estará presente en la Sala B, ubicada en la planta baja de Comodoro Py. Además, se hará presente la persona convocada a prestar declaración testimonial. Mientras tanto, el resto de las partes seguirán el desarrollo de las audiencias a través del sistema que disponga el Consejo de la Magistratura.

Las audiencias de debate continuarán siendo los lunes, a partir de las 9:30, aunque todavía no está estipulada la fecha de reanudación.

En el juicio, que está suspendido desde marzo por la pandemia de coronavirus, están acusado además de Cristina Fernández de Kirchner el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros ex funcionarios.

