¿Quién es y por qué la AFI espiaba a una docente mendocina?

Gravisimo! E impactante ver mi nombre ahu00ed, como parte de un sindicato recuperado. Pero no es aislado, denunciamos desde la vuelta a la democracia el espionaje ilegal por parte del Estado a organizaciones sociales, polu00edticas, periodistas, etc. Como lo fue el proyecto x o cu00f3mo sucediu00f3 con el caso de Santiago Maldonado. Exigimos se investigue ya!