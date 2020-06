Sagasti: "Alberto está al tanto del interés de Portezuelo para Mendoza"

Este viernes el gobernador Rodolfo Suarez recibió en Casa de Gobierno a los diez diputados nacionales por Mendoza y los tres senadores nacionales. El objetivo fue abroquelarse en la estrategia de defender la concreción de la obra de Portezuelo del Viento, que la semana pasada quedó en duda luego de que Alberto Fernández dijera que no estaba dispuesto a financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias. Por eso, todas las miradas estuvieron puestas en la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien admitió que ha hablado con el presidente sobre el tema.

"Le ratifiqué a Alberto la importancia de esta obra para los mendocinos, pero él estaba al tanto", aseveró la legisladora nacional. En este sentido, destacó la importancia de la reunión de hoy y dijo que se confirmó el compromiso común para acompañar la estrategia de Rodolfo Suarez y seguir el proceso licitatorio que está en marcha.

Pero al mismo tiempo, no se privó de salir al cruce de empresarios que le exigían una posición más dura ante el presidente de la nación. "Estuve viendo que hubo un coro de empresarios que están muy interesados -por interés propio en la obra- y reclamaban una postura más contundente. Les voy a ser clara: entiendo y tengo interés en la obra porque es buena y produce trabajo para Mendoza. Pero a los empresarios que me quieran presionar por los medios les digo que no hace falta porque mi interés es el desarrollo de la provincia y no soy representante de los intereses privados de nadie", esgrimió.

Al ser consultado sobre si apoya la gestión de Rodolfo Suarez aclaró que en realidad apoya a la provincia. "Mas que apoyar a Suarez estamos unidos por el interés de Mendoza de seguir esta obra. Todos los legisladores nacionales vamos a acompañar esa estrategia", manifestó tras la reunión en Casa de Gobierno.

"Queremos que la obra prospere y los pagos también. Estamos muy ilusionados porque es para el desarrollo de la provincia y para el trabajo de los mendocinos", concluyó. "Seguiremos haciendo todo lo posible para que avance el proceso licitatorio. Pero está claro que es una deuda que se tiene con la provincia", finalizó.