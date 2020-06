Misteriosa denuncia de Ilardo contra el entorno de Rodolfo Suarez

El jefe del bloque del PJ en la Cámara de Senadores, salió este jueves a hacer una denuncia misteriosa en Twitter contra el oficialismo y sugirió que el propio gobernador Rodolfo Suarez podría estar detrás de ataques de trolls que está sufriendo.

"Ha aparecido en Mendoza un ejército importante de trolls, mensajes de whatsapp con números no registrados y llamadas anónimas. Estamos investigando", lanzó en Twitter. Y agregó: "No me gustaría descubrir que a Rodolfo Suarez le gusta el modelo de Macri y Marcos Peña de trolls con bunkers financiados por el Estado".

Han aparecido en Mendoza un ejército importante de trolls, mensajes de whatsapp con números no registrados y llamadas anónimas.

Estamos investigando.

No me gustaría descubrir q a @rodysuarez le gusta el modelo #Macri #MarquitosPeña d trolls con bunkers financiados x el estado. — Lucas ilardo (@lucasilardo) June 11, 2020

En otro tuit, Ilardo no dejó dudas de que se refería a personas muy allegadas al gobernador, al sostener también: "Mucho menos me gustaría descubrir que hay familiares muy cercanos trabajando en eso y cobrando sumas muy importantes".

"Se está poniendo interesante la investigación", remató Ilardo.

MDZ consultó al legislador sobre esta denuncia, pero el justicialista prefirió "dejarlo ahí... por ahora".