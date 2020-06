Las advertencias de Rodolfo Suarez por el viento Zonda

El viento Zonda comenzó a hacerse sentir con fuerza este mediodía en varias zonas del Gran Mendoza y el gobernador Rodolfo Suarez aprovechó la ocasión para publicar una serie de recomendaciones para que los mendocinos se protejan del fenómeno climático.

"Cuidemos nuestra salud protegiéndonos del #VientoZonda pronosticado para hoy. Tené en cuenta estas medidas para prevenir cualquier riesgo que se pueda generar. #SigamosCuidándonos", escribió Suarez en su cuenta de Twitter.

El tuit del mandatario estuvo acompañado de una serie de recomendaciones del Gobierno y de Defensa Civil. Entre ellas, desde el Gobierno recomiendan: cerrar la casa para que no ingrese aire seco y caliente; no arrojar colillas de cigarrillo encendidas; no realizar ejercicio físico ni permanecer mucho tiempo en el exterior; y en lugares descubierto mantenerse alejado de los árboles.

Asimismo, desde el Gobierno recomendaron evitar estacionar los vehículos bajo árboles o postes de luz hasta que pase el fenómeno climático.