La oferta final: el Gobierno propone una reducción modesta de capital

El Gobierno Nacional, con el ministro de Economía Martín Guzmán a la cabeza, prepara la oferta final para presentarle a los acreedores con el objetivo de salir del default en el que el país se encuentra desde hace tres semanas. Según trascendió, la oferta se presentará entre el viernes y el lunes, y rondaría entre los U$S50 y U$S52.

Guzmán afirmó que en estos días mejorarán la propuesta de pago a los bonistas, e indicó que será "muy modesta" en términos de baja de capital y "sostenible" en el tiempo en el capítulo intereses.

En cuanto a la oferta, estaría siendo confeccionada por el banco Lazard, en base al diálogo que el equipo económico y los principales fondos de inversión tuvieron en las últimas jornadas.



Por su parte, en declaraciones al diario Valor de Brasil, Guzmán dejó en claro que llegado el momento de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se "evitará el pago de vencimientos de capital al menos por tres años". En el caso de los bonistas, recordó que se realizó “una propuesta este año" y que actualmente están "trabajando para mejorarla".

La idea que maneja el Gobierno tiene que ver con oficializar una nueva extensión del plazo para concretar el canje y, adjunta, una nueva propuesta, con una mejora significativa respecto de la inicial que valía U$S40 y tuvo un contundente rechazo de más del 80% de los bonistas.



"Lo esencial es que el acuerdo que se busca debe respetar los preceptos de sustentabilidad, debe aceptar que la Argentina tiene compromisos que puede cumplir", indicó el Ministro.

Esa sustentabilidad no podría en ningún caso superar los U$S52, por lo que se prevé que la oferta rondará entre esa cifra o un poco menos.



"En lo que hemos estado trabajando es en normalizar las tasas de interés. Argentina propone una reducción muy modesta de capital y una modificación de las tasas de interés, que hoy, en dólares, están alrededor del 7%. La idea es bajarlas a un nivel sostenible para nosotros”, precisó en la entrevista publicada por el medio brasileño.



En este sentido, añadió que "cualquiera que sea el acuerdo, debe ser sostenible", aspecto al que definió como una premisa que "no es negociable".



"En cuanto a la enmienda que se hará a la oferta existente, no habrá un número mayor del que planeamos ofrecer en los próximos días o semanas”, aseveró.



Respecto de la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI, aseguró que "las premisas serán diferentes" y que "no se trata sólo de una cuestión de financiación, sino del esquema de política macroeconómica".



"Lo que buscamos es no tener que hacer ningún pago de capital al FMI durante los próximos tres años, simplemente porque la Argentina no tiene la capacidad de hacer pagos con acreedores privados, ni con el FMI”, concluyó Guzmán.