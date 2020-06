Jorge Nanclares "tiró la toalla" antes de tiempo

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, se tomó licencia y no volverá más al alto tribunal.

Nanclares anunció su retiro el 1 de este mes, y casi automáticamente el gobernador Rodolfo Suarez informó que había elegido a su sucesora: la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, María Teresa Day.

Pero la salida de Nanclares podía demorar unas semanas más debido a sus trámites jubilatorios. Al parecer, el supremo no quiso esperar más tiempo y se tomó una licencia por 30 días (que podría estirar incluso un tiempo más) para no seguir en el puesto.

La salida anticipada de Nanclares aumenta las tensiones de la Corte, que está atravesada por una grieta política: tres ministros tienen una posición política y los otros tres tienen otra.

Ahora no hay quién incline la balanza y las peleas no se pueden resolver. Por ejemplo, no hay acuerdo para decidir quién reemplazará al propio Nanclares como representante del tribunal supremo en el Consejo de la Magistratura.

También hay concursos trabados y entrará en vigencia la ley que limita la categoría salarial de funcionarios equiparado a magistrado.

Esta última noticia golpeó particulamente a Nanclares, ya que su secretaria, Elizabeth Carbajal, quedó alcanzada por la ley.

El proyecto se convirtió en ley este miércoles y eso hará que Carbajal deje de cobrar la exorbitante cifra de 406 mil pesos por mes.