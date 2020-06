Confirmado: el pago del aguinaldo estatal será escalonado

En diálogo con Sonría lo estamos filmando, de MDZ Radio, el intendente de Junín, Héctor Ruiz, confirmó la noticia más esperada por todos los empleados públicos: cómo y cuándo se hará efectivo el pago del aguinaldo.

El gobernador Rodolfo Suarez recibió hoy en Casa de Gobierno a los dieciocho jefes comunales para acordar cómo se concretará el pago del sueldo complementario de junio.

Según precisó Ruiz, "el pago se hará de forma escalonada, empezando por los trabajadores de menos ingresos. Ellos son los que más sienten en el bolsillo la situación actual, por eso arrancaremos por ahí. No se habló de un fecha fija para todos porque dependerá de cada comuna, según sus plazos de liquidación".

Respecto de qué propuestas se habían llevado al encuentro con Suarez, el intendente del Este dijo que "no entramos en detalles. La idea era cada intendente pudiera exponer su visión del tema aguinaldo. En general, coincidimos que lo mejor era hacerlo escalonado para no afectar las finanzas públicas. No se puede definir un número de esas etapas del pago, porque depende de la estructura de cada municipio y su forma de liquidación".