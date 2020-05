José Thomas respaldó a docentes tras la polémica por el cierre de notas

La decisión está tomada y en los próximos días se publicará la resolución de la Dirección General de Escuelas respecto a que el cierre de notas trimestrales y cuatrimestrales recién se dará después de las vacaciones de invierno. Sin embargo, el titular de la DGE, José Thomas, aclaró que esto no quiere decir que el trabajo que se ha estado realizando no sea evaluado y se mostró comprensivo respecto al malestar que generó en algunos docentes la forma en la que se dio a conocer esta novedad.

"Si a mí me decían que las notas que estuve poniendo no me servían para nada me ponía igual que ellos", afirmó Thomas y rápidamente aclaró que eso no es lo que ocurrirá. En concreto dijo que todo el esfuerzo que hace el chico va a ser reconocido por el sistema y por el docente. "Todo aprendizaje que el chico tiene ya lo tiene como capital y debe quedar reflejado en el sistema de alguna forma", destacó.

Incluso, aclaró que los datos que se han estado subiendo al sistema GEM han servido para detectar las necesidades de los alumnos y reconocer las "trayectorias débiles". "A nivel nacional se pide no poner ningún tipo de nota. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Creemos que hay que poder valorar y darle devolución a cada chico. Por el chico, por la familia, por el docente y el sistema. Gracias al GEM podemos saber cómo está cada chico y volcar todos los recursos a ayudar al que lo precisa", explicó Thomas en MDZ Radio.

Sin embargo, sostuvo que no es posible cerrar las notas antes de las vacaciones porque hay que atender a la realidad de todos los alumnos y muchos no han tenido disponibilidad para acceder a las herramientas online. "Sería injusto poner una nota de acreditación de saberes cuando la acreditación depende de una cantidad de factores ajenas al chico", sostuvo.

En este sentido, remarcó que no se va a cerrar la nota hasta que se pueda cerrar para todos. "Siempre hemos dicho lo mismo. Que no es momento de acreditación pero que es fundamental una evaluación formativa y un seguimiento a cada chico para fortalecer las trayectorias y fijarse en las trayectorias más débiles", reiteró.

"Creemos que el momento de cerrar y acreditar debe ser el mismo momento para todos. Mientras tanto cada uno genera los aprendizajes que puede y se debe quedar reflejado de la mejor manera posible", sostuvo.

Si bien la resolución aún no ha sido publicada, la noticia ya ha generado repercusiones dentro del ámbito educativo.

Tanto es así que el diputado Jorge Difonso entre otros legisladores han impulsado un pedido de informe para que la DGE explique cómo y cuándo se cerrará el primer ciclo transitado "con enorme esfuerzo docente, y el valioso aporte de sus alumnos, quienes respaldados por sus familias".

