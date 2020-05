Gullé: "Miles de mendocinos tendrán que hacer trabajo comunitario"

Luego de que se diera a conocer que un hombre fue condenado a un año de prisión en suspenso y 200 horas de trabajo comunitario en el Hospital Notti, el procurador Alejandro Gullé aseguró que miles de mendocinos tendrán que hacer trabajo comunitario por haber violado la cuarentena. Se trata de las personas que no tienen antecedentes penales y que tendrán la posibilidad de pedir la suspensión del juicio a prueba a cambio de realizar tareas comunitarias. En total se ha imputado a más de 4.800 personas, muchas de las cuales pueden acceder a ese beneficio.

"Miles de personas podrían cumplir con trabajos comunitarios porque se les concede la suspensión de juicio a prueba. Es decir que se suspende el proceso a cambio de que cumplan con trabajos comunitarios. Si cumplen, no continúa la causa. Pero si no lo hacen, sigue el proceso y serán condenados", remarcó el procurador en MDZ Radio.

Específicamente, las tareas serán cumplidas en hospitales públicos, centros de salud, municipalidades, comisarías o en oficinas fiscales, mientras que la cantidad de horas dependerá de cada caso particular. "No todos van a cumplir 200 horas como el caso que se difundió. En esa ocasión se trató de un triple infractor que había violado tres veces el aislamiento por lo que no se le concedió la suspensión de juicio a prueba. Se llegó a acuerdo de un año de prisión en suspenso y trabajos comunitarios con 200 horas de trabajo en el Hospital Notti", subrayó.

Por otro lado aclaró que el trabajo en los hospitales tendrá lugar luego de la pandemia. "No va a ir a trabajar ahora al hospital, va cuando termine la pandemia. si no, tendríamos que darle un equipo de bioseguridad nivel cuatro para que no comprometerlo físicamente con una enfermedad", explicó en el programa Sonría, lo estamos filmando.

En cuanto a la situación del resto de los imputados, Gullé aseguró que seguirán avanzando para resolver todas las causas pero aclaró que hay otras prioridades. "Vamos haciendo los procesos en la medida de las posibilidades. Tienen prioridad causas con detenidos por otros delitos. Yo confío en que en un tiempo breve podremos estar funcionando de manera presencial y virtual y trataremos de implementar la mayor cantidad posible de juicios", sostuvo.

En cuanto a los procesos de suspensión de juicio a prueba reconoció que son procesos cortos pero que hay que tener disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos para avanzar. "Al ser claras las causas, se llegan a acuerdos entre las partes. Se pide suspensión de juicio a prueba, nosotros coincidimos y el juez la otorga disponiendo las reglas de conducta. Son audiencias de 15 minutos", manifestó.

Condenados con domiciliaria

Gullé también dijo que existe una veintena de casos en los que las personas que violaron la cuarentena ya contaban con antecedentes penales. En esos casos si corresponde la condena con prisión efectiva. "En esos casos se ha determinado la detención en el domicilio, en virtud de la emergencia carcelaria", expresó.

