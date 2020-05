¿Cómo evitan contagiarse de la COVID-19 el Presidente y los gobernadores de los distritos más grandes?

La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son los cuatro distritos con mayor cantidad de población del país. Sus gobernantes están exceptuados de cumplir el aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que rige desde el 20 de marzo pasado, igual que las principales autoridades de la Nación, las demás provincias y los municipios. Por su rol en la función pública no solamente no realizan la cuarentena sino que cada día deben salir a realizar actividades públicas y a tomar contacto presencial con personas. ¿Cómo es, entonces, que estos mandatarios, y también el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se cuidan para no contagiarse de COVID-19, la enfermedad respiratoria que causa el coronavirus SARS-CoV-2 y que se ha convertido en pandemia?

Chequeado consultó al respecto a los equipos de Prensa de los cuatro mandatarios de los distritos más poblados del país, Axel Kicillof, de la Provincia de Buenos Aires; Juan Schiaretti, de Córdoba; Omar Perotti, de Santa Fe, y Horacio Rodríguez Larreta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también al del presidente Fernández.

CABA

El jefe de Gobierno porteño (PRO-Juntos por el Cambio) contestó en primera persona a las consultas de este medio. “Al barbijo lo uso desde que salgo de mi casa y empiezo a tomar contacto con la gente. Ahora estoy la mayoría del tiempo en sede central de Gobierno, en la calle Uspallata, de Parque Patricios. En realidad son pocos los momentos en los que estoy absolutamente solo en mi oficina. En parte porque no me puedo quedar quieto y porque interactúo constantemente con los equipos de trabajo de las diferentes áreas de gobierno. Así que prácticamente no me lo saco en ningún momento”, dijo.

Rodríguez Larreta, de 54 años, señaló que en las videoconferencias no lo usa y que tiene tres barbijos que le fabricaron su esposa, Bárbara Diez, y una de sus hijas, y cuatro que le regalaron vecinos. “Son los que tenemos que usar los ciudadanos [en la Ciudad de Buenos Aires], de tela y siempre con un papel en el medio. Durante la jornada lo cambio al menos dos veces. Los tengo repartidos entre al auto, la oficina y mi casa”, sostuvo el mandatario porteño.

Larreta contó también que al ingresar a su domicilio deja los zapatos afuera y se cambia la ropa “al minuto”, además de lavarse las manos “con jabón a fondo y alcohol en gel, después”. En las reuniones físicas, se acostumbró a pedir que las personas estén siempre “a más de un metro y medio de distancia”.

El jefe de Gobierno indicó que aún no se ha testeado para saber si tuvo o tiene Covid-19.

Córdoba

El equipo de Prensa del gobernador Schiaretti (Hacemos por Córdoba) respondió a Chequeado que las reuniones del mandatario han dejado de ser masivas desde que la pandemia empezó a afectar a la Argentina y que ahora “son únicamente con las personas indispensables para el abordaje de temas puntuales”, que por lo general están todos relacionados con la Covid-19.

Schiaretti, según contaron, usa “barbijo, alcohol en gel y guantes (cuando es fuera de la Casa de Gobierno)” y respeta “la distancia de 2 metros entre los asistentes”. Además, señalaron que “se les toma la temperatura a los ingresantes cuando las reuniones son superiores a 3 o 4 personas”. Por ejemplo, en una “reunión de gabinete productivo o cuando recibió a la oposición”.

El gobernador cordobés tiene 70 años, sufre diabetes y problemas cardíacos y, por ende, integra el grupo poblacional de riesgo. “Por lo tanto limitó sus salidas a las actividades imprescindibles vinculadas a la pandemia”, dijeron en su entorno. “Incluso, por recomendación de su médico y del ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, se ausentó de la reunión con el presidente en Olivos, por el riesgo que implicaba exponerse a un viaje a una ciudad con circulación comunitaria del virus, enviando en su reemplazo al vicegobernador, Manuel Calvo”, agregaron.

Dijeron que “la mayor parte de su actividad la realiza desde su oficina en el Panal”, que es como se conoce al edificio de la Casa de Gobierno de Córdoba, por su particular estructura arquitectónica. “Sus actividades o actos fuera del Panal son limitados y siempre se organizan de tal forma que no haya muchas personas y se respeten todos los protocolos de distancia y prevención”, indicaron.

Hasta el momento Schiaretti “no se hizo ningún test de Covid-19”.

Santa Fe

“En la Casa Gris -sede del Gobierno santafesino-, en toda el ala de la parte privada del Gobernador, donde están su despacho y los de sus asesores más cercanos, hay un protocolo de acceso. Cerraron todos los accesos, quedó solo un acceso abierto, donde para ingresar te toman la temperatura a distancia, no se puede ingresar sin barbijo a esa ala (vayas o no a ver al Gobernador, hay que ingresar con barbijo); te piden ponerte alcohol en gel antes de ingresar y te colocan un líquido desinfectante en la suela de los zapatos”, dijeron a Chequedo en el equipo de Prensa de Omar Perotti (PJ-Frente de Todos).

Indicaron que Perotti, que tiene 60 años, “está tratando de limitar al mínimo las reuniones presenciales” y que “todo lo que se pueda hacer por videoconferencia se hace”.

Al igual que Rodríguez Larreta y Schiaretti, Perotti “hasta ahora no se hizo ningún test de Covid-19”.

Buenos Aires

El equipo de Prensa de Kicillof (PJ-Frente de Todos) no respondió a la consulta de Chequeado. Sin embargo, el gobernador de la provincia con mayor densidad poblacional y más casos de COVID-19 del país (1.753 al 5 de mayo último), alteró radicalmente la cotidianidad como gobernante previa a la pandemia: según un informe del sitio LetraP, especializado en política, “ahora instrumenta medidas de seguridad para proteger a su familia, instauró la distancia física en las reuniones de gabinete, lleva consigo un kit sanitario, está seguido por un médico de manera permanente, no se saca más selfies y abandonó las apariciones en amontonamientos públicos”.

A diferencia de los otros gobernantes, Kicillof, que tiene 48 años, sí se ha realizado un test y dio negativo. Lo hizo para eliminar dudas respecto de un posible contagio, luego de conocerse 15 casos positivos en un hospital que había visitado. El Gobernador no tenía síntomas y se hizo el hisopado (la recolección de muestras de la superficie de la mucosa respiratoria mediante el uso de hisopos nasofaríngeos, método usado para el diagnóstico de la COVID-19 en adultos y niños), por recomendación del cuerpo médico. Es una de las pruebas que se realizan en la Argentina para determinar si alguien tiene coronavirus.

Nación

Chequeado tampoco obtuvo respuestas del equipo de Prensa del Presidente de la Nación. Quien sí informó cómo se cuida el Presidente de la Nación fue el ministro de Salud, Ginés González García: “Hicimos un protocolo (N. de la R.: el protocolo fue solicitado a las autoridades por este medio, pero no han dado respuestas hasta el cierre de esta nota). El Presidente obviamente se cuida, pero hay momentos de cercanía con la gente, la gente lo quiere saludar… El otro día, por ejemplo, fuimos al Malbrán y fue muy simpático todo lo que pasó, porque estaban los investigadores y todos contentísimos, nunca había ido un Presidente, pero después se querían acercar y uno no sabe cómo manejar eso. Así que ha restringido muchísimos sus salidas. Y yo no te podría decir cuánto se cuida, pero claramente se cuida mucho, mucho más, no sé si todo lo que debería, y en ese sentido uno a veces aconseja que haga más cosas que las que uno [mismo], a veces por las propias circunstancias hace”, contó el funcionario hace 12 días, en plena vigencia del aislamiento obligatorio.

Desde que empezó la cuarentena, el 20 de marzo último, el Presidente trasladó sus actividades de la Casa Rosada -que permanece inactiva y sólo con guardias mínimas y custodia- a la Residencia de Olivos, donde realiza casi todas las reuniones con funcionarios y gobernadores, que se llevan a cabo de manera virtual.