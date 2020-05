Derroche en el Congreso: del plus a los empleados al LED para sesionar

Esta semana las miradas del país están puestas en el Congreso de la Nación. Este miércoles la Cámara de Diputados realizará una sesión de simulacro para observar cómo funciona el sistema dispuesto para trabajar de forma virtual. Pero para ello se ha montado una enorme pantalla LED que aseguran costó 650 mil pesos alquilarla. A eso se suma la polémica por el plus que Sergio Massa y Cristina Kirchner decidieron pagarle a los empleados que trabajen de forma presencial.

Sobre ambos temas habló con MDZ Radio el secretario General de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Cheppi. En primer lugar, el funcionario que trabaja junto a Sergio Massa aclaró que de ninguna manera el adicional que se pagará a los trabajadores llegará a 70 mil pesos como se ha publicado. En concreto dijo que para algunos casos representa un plus de 18 mil pesos como máximo y dijo que solo se beneficiarán entre 12 y 45 empleados por día.

"Creo que hubo mala fe en cómo se manipuló la información. Uno puede interpretar que si un empleado trabaja todos los días llegaría a esa suma de 70 mil pesos, pero en ningún caso es así. Para ninguno de los beneficiarios el plus sería mayor a 18 mil pesos", sostuvo. Además agregó que los empleados van rotando y que el plus contempla menos de al 1% del personal de la Cámara y que principalmente se trata de personal de limpieza, de seguridad, de sistemas, etc. "No abarca a legisladores ni funcionarios", aclaró.

Respecto a la gran pantalla que se puede ver en las imágenes compartidas Cheppi dijo que es producto de un acuerdo con el sector audiovisual y que solo se pagó el armado y las horas hombre. Según datos difundidos en medios nacionales, la Cámara de Diputados pagó 650 mil pesos para contar con esa tecnología durante dos meses.

Hoy, junto a representantes de los distintos bloques, recorrimos las instalaciones y revisamos los procedimientos tecnológicos que se están poniendo en marcha para comenzar sesiones de manera virtual y segura.#ArgentinaUnida??uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/mViATr7bcj — Sergio Massa (@SergioMassa) May 3, 2020

"En comparación con el costo de movilizar 220 diputados, es ínfimo lo que costó tener estas ocho pantallas", justificó Cheppi y dijo que además de los diputados en total sesionar de forma presencial implica movilizar a unas 900 personas.

Por otro lado, destacó que la aplicación que se empleará para sesionar "es un desarrollo propio de los trabajadores de la Cámara que siguen trabajando todos los días para tener la mejor herramienta y medidas de seguridad".

Escuchá la entrevista completa.