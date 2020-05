Chediak: "El 99% de las empresas no podemos participar en Portezuelo"

El empresario de la construcción Juan Chediak dialogó con MDZ Radio y criticó el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento. En concreto, explicó por qué las empresas más grandes del país no se han interesado en comprar pliegos y vaticinó que "este proceso, así como está, no va a ser exitoso". Entre otras cosas, subrayó que la licitación obliga a los oferentes a presentar un proyecto alternativo al oficial y dijo que eso no solo lleva tiempo, sino también inversión de alrededor de 2 millones de dólares para elaborar un proyecto sólido.

Chediak aseguró que Portezuelo del Viento "es una obra con la mejor relación costo-beneficio del país" y destacó que si bien es "un proyecto interesantísimo" con las condiciones de los pliegos "el 99% de las empresas del país no podemos participar".

En este sentido, criticó puntualmente la falta de definición del proyecto oficial y la obligación a los oferentes a presentar un proyecto alternativo de represa para poder participar. "Desde mi punto de vista, no hay un proyecto definido en Portezuelo del Viento. Han puesto la obligación de presentar un proyecto alternativo y eso altera las bases de comparación de las ofertas", sostuvo Chediak.

Portezuelo del Viento es la obra más grandes de las que se pueden ejecutar en el país. El financiamiento está garantizado y la Nación ha cumplido con la transferencia de fondos. La licitación está en proceso y está previsto que el 2 de junio se abran los sobres de las ofertas. Pero hay tensión acerca del tema por las dificultades que tienen las empresas para participar y armar consorcios. La obra tiene un presupuesto oficial de más de 800 millones de dólares y además del dique y la línea eléctrica está previsto realizar tres rutas, mudar un pueblo y otra serie de trabajos.

La empresa de Chediack tiene experiencia en el área porque, entre otras cosas, construyó la ruta 145; justamente una de las rutas que será parte del proceso. El empresario explicó que realizar un proyecto alternativo de una obra como Portezuelo del Viento tiene un costo cercano a los dos millones de dólares y lleva tiempo, por lo que es imposible tenerlo antes del 2 de junio, fecha estipulada por el gobierno para conocer las empresas oferentes.

"Es virtualmente imposible hacerlo antes del 2 de junio", manifestó y dijo que así como las empresas interesadas han ido a conocer la zona en los últimos meses, para poder hacer un proyecto alternativo serio es necesario que también vayan al lugar donde estará la represa las empresas de ingeniería que harán el proyecto alternativo para las oferentes. "Para cualquier estudio alternativo con estudios serios de análisis de la fundación, etc, hacen falta 6 o 7 meses", remarcó.

E incluso insinuó algunas sospechas al respecto. "Cuando uno quiere pensar mal, piensa 'alguien ya lo tiene que tener hecho'. Cuando veo que hay exfuncionarios de empresas hoy en el gobierno dirigiendo la licitación, también también puedo pensar mal. Pero no quiero pensar mal. Solo digo que hay señoras empresas del país que no pueden participar", manifestó en el programa Sonría, lo estamos filmando.

"Creo que las condiciones están mal redactadas", remarcó Chediak y dijo que su empresa no participará de la licitación. "Yo no puedo participar porque no sería responsable hacer un proyecto de acá al 2 de junio", aseveró y agregó que por los requisitos de experiencia que se piden tres presas iguales o similares como antecedentes y solo una empresa China cumpliría con ello.

"No hay empresas argentinas ni del resto del mundo, salvo los chinos, que tengan tres presas en los últimos años. Yo creo que al final Portezuelo del Viento es un paredón de 180 metros pero hay que posibilitar a empresas que han hecho de similar importancia para que puedan participar. Hay que cambiar la bases de preclasificación", sostuvo Chediak a la hora de explicar por qué la mayoría de las empresas nacionales se quedan afuera de carrera.

"Yo no creo que acá haya un arreglo o un acomodo. Pero veo que el proceso como está, no tiene oferentes porque lo han cerrado de forma que las empresas no pueden participar. Empresas como Cartellone, como Techint, se quedan afuera", concluyó.

